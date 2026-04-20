El periodista Ramón González Férriz habla sobre la regularización de migrantes y la amenaza de un colapso burocrático

Este lunes ha comenzado el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria para inmigrantes que ya dispongan de cita previa. El periodista Ramón González Férriz, en su sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa Herrera en COPE que conduce Jorge Bustos, ha analizado las claves de un proceso que, según sus palabras, nace con serios problemas estructurales.

escucha aquí el podcast Regularización, por Ramón González Férriz | Traficantes de Palabras Traficantes de palabras Escuchar

González Férriz ha señalado que el Gobierno ha aprobado esta regularización sin el apoyo del Congreso, con unos requisitos que considera laxos. Además, ha advertido sobre la capacidad de la Administración para gestionar el volumen de peticiones: "La burocracia no va a ser capaz de procesar a tiempo las 500.000 solicitudes que se esperan". Como prueba de la magnitud del desafío, ha destacado que "hasta se han habilitado oficinas de Correos para los trámites".

Una dinámica perversa

Para el periodista, este tipo de regularizaciones extraordinarias "son una señal de fracaso". Ha criticado duramente el modelo español, describiendo una dinámica "perversa para todos" que consiste en "dejar entrar a miles de personas, mantenerlas en una situación irregular, y luego sacarlas de ella con una medida extraordinaria".

Aunque González Férriz ha afirmado comprender la preocupación que genera la inmigración, defendiendo que "tienen razones para ello y negarlas no sirve de nada", ha subrayado la responsabilidad de los estados. "Creo que los gobiernos de los países democráticos tienen una primera obligación, garantizar que la gente pueda tener un proyecto de vida y sacar adelante a su familia legalmente", ha sentenciado.

EFE Ciudadanos marroquíes esperan en el interior del Consulado de Marruecos en Almería a la espera de obtener su certificado de antecedentes penales para la regularización extraordinaria de migrantes

Riesgo de colapso en la tramitación

El analista ha sido tajante al valorar la gestión del proceso con un "esto se ha hecho mal". Debido a las condiciones en las que se inicia, considera que "es previsible que se produzca un colapso en la tramitación".

A pesar de las críticas, Ramón González Férriz ha concluido con un deseo. "Ojalá, a partir de hoy, la regularización saque de la inestabilidad y el miedo a mucha gente buena", ha expresado, poniendo el foco en el impacto humano de esta medida.