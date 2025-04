El rincón de Menorca que los cachalotes han escogido como guardería para sus crías: "En medio del Mediterráneo hay pocos sitios como este"

Hay un rincón en el norte de Menorca muy muy especial. Tanto es así que es el lugar escogido por los cachalotes para alumbrar a sus crías. Es un tesoro que se esconde bajo el Mediterráneo Occidental y que investigadores marinos quieren preservar a toda costa.

La organización Tursiops, que aglutina a investigadores marinos, ha solicitado al gobierno que está guardería natural de cetáceos sea protegida, ya que es fácil que sean víctimas del tráfico marítimo. Txema Brotons es director científico de la organización y ha explicado por qué piden que este lugar sea protegido: "El cachalote es un cetáceo, un familiar de la ballena. Es el mayor depredador que existe en el planeta, entendiendo depredador como animal que captura presas individuales".

La dieta de estos animales en el Mediterráneo suele ceñirse a calamares y derivados. Pero su presencia en el Mediterráneo está en peligro: "Las agresiones e impactos que afectan a la población mundial en el Mediterráneo son exponenciales por ser una cuenca cerrada, la densidad de población ribereña o el alto tráfico marítimo" explicaba el experto.

Por ello, desde Tursiops han solicitado a las autoridades que este rincón del Mediterráneo sea protegido: "Lo hemos descubierto ahora. En medio de un Mediterráneo tan poblado hay rincones desconocidos como este del norte de Menorca. Los cachalotes tienen muy pocas crías, una única que cuidan durante muchos años para garantizar que sobrevivan". Hablamos de una cría cada ocho o nueve años.

El problema estriba en que los grupos de cachalotes en los que hay crías pasan mucho tiempo en la superficie, quedando expuestos a posibles impactos con barcos: "Las crías no han aprendido a bucear y no bajan con las madres a comer. Son las más sensibles a ser atropelladas por un barco, la principal causa de mortalidad no natural más importante del Mediterráneo".

Los expertos solicitan al gobierno que esta zona del Mediterráneo se quede como está y sea declarada Zona Marítima Protegida: "Está muy poco impactada por navegación y pesca. Hemos tenido la fortuna de navegar por allí y estar días enteros sin ver un barco".

