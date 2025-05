¿Quiénes son las más elegantes de nuestro país? El diseñador de Fin de Semana da su opinión

¿Qué es la elegancia? Es la pregunta a la que el diseñador Alejandro de Miguel ha tratado de dar respuesta en su sección de este sábado: "En la era en donde las nuevas estrellas de la canción hacen bandera de la ordinariez... hay que hablar de elegancia. Para mí, elegancia no es atuendo ni ropa sino una actitud ante la vida: es educación, es clase, saber estar...".

En el último día del mes de mayo, Alejandro de Miguel ha querido hacer un ránking de mujeres que, en su opinión, son ejemplo de elegancia: "La reina Sofía demuestra que la elegancia no está reñida con la edad. No tiene que ver con la ropa la elegancia, es una actitud y la reina lo ha demostrado durante toda su vida.

No podía faltar en este listado la colaboradora de Fin de Semana, Carmen Lomana, a la que incluye por su cultura en la moda: "He tenido la suerte de ver su armario... es uno de los más completos que hay. No es solo tener prendas caras si no saber combinarlo con las joyas".

Nieves Álvarez, "un maniquí que ha sabido madurar muy bien", Inés Domecq, Eugenia Silva, Marina Danko... son otras de las mujeres con las que ha trabajado el diseñador manchego y que son ejemplo para él de saber estar y actitud.

