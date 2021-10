“El protocolo que quiere implantar Irene Montero puede violar los derechos de intimidad”

Irene Montero quiere combatir el acoso sexual en el trabajo persiguiendo las miradas impúdicas, algo que Emilio Calatayud comenta en Fin de Semana con Cristina: “La mirada impúdica es muy ambigua, todas estas cosas del protocolo están muy bien pero, ¿en el trabajo en qué acabaría? En un despido, pero ese despido luego tendrá que ir al juzgado para ver si es procedente o no, y ahí es donde viene el tema”, y asegura que “está todo inventado”. Por todo ello Emilio cree que “ya no puedes decir ni piropos a una mujer, cuando a todas las mujeres y hombres con dos dedos de frente le gusta un piropo, es una pena”.

Sobre el comité que investigaría las miradas impúdicas, Calatayud lo pone en duda: “Hay que ver quién lo crea y ojo a que pueda atentar contra los derechos de la intimidad porque puede atentar contra varios derechos. Ahora, si trabajan más los liberados sindicales pues mira”, bromea.

Divertido, el juez le dice un piropo a Cristina: “’¿No te has hecho daño? Te has caído del cielo’, no me digas que no es bonito. Llegamos al absurdo”, y luego explica que ha visto casos reales de acoso a menores: “Pero es que había pruebas, grabaciones y testigos, y luego en un juicio con derecho de defensa del acusado”.

Y sobre la ley de protección animal que obligaría a hacer cursos a quienes compren un perro, Emilio lo tiene claro: “Están haciendo leyes que no se pueden aplicar. En mi barrio hay perroflautas con dos y tres perros, no hay ni un microchip y ahora me van a controlar quién hace el curso. Para tener perro curso, para ser padre no. Se busca legislar todo”.

Sobre esto último, el juez da la clave: “Todo se soluciona con educación y a los que legislan les falta educación. El aburrimiento es muy malo, tanto ministerio sin nada que hacer pues algo tendrán que decir. Quieren humanizar a los animales pero no son seres humanos. Cuanto más te legislan más te equivocas”, finaliza.