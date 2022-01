Un prestigioso médico asegura en COPE que estamos “en la transición de la pandemia a la endemia”

España ha batido un nuevo récord de contagios en un solo día, según los últimos datos que tenemos hablamos de casi 162.000 contagios. lo que dispara la incidencia a 1.775 casos por 100.000 habitantes y 74 fallecidos.

La variante ómicron, mucho más contagiosa que las anteriores ha dado al traste con los planes de Navidad de miles de españoles.

Nos encontramos en una tasa de vacunación del 80%, tenemos adoptadas una serie de medidas que hay que cumplir, los laboratorios de todo el mundo trabajan para entender cómo funciona este coronavirus.

Pero lo que más nos preguntamos es ¿hasta cuándo va a durar esta situación? En ‘Fin de Semana’ hablamos con Miguel Marcos que es médico internista en el hospital de Salamanca para que nos responda.

En primer lugar, señala Miguel que “la mayoría de expertos coindicen que ahora se está produciendo como un punto de inflexión, un cambio en el manejo de la enfermedad debido a dos factores fundamentales: a la aparición de una variante mucho más transmisible pero que a la vez parece que es un poco más leve que la otros y, sobre todo, a la gran cantidad de inmunidad que tenemos, es decir, la inmunidad que tenemos tanto de las vacunas como de las infecciones previas se va sumando tanto en las personas como en el colectivo y eso, al final modifica claramente el impacto de las olas”.

Por eso, el mensaje que hay que lanzar en estos momentos es el de “precaución y de frenar la ola ómicron”, apunta el doctor que dado ante “la incidencia disparada y una repercusión hospitalaria importante, pero no tanto como en otras olas, eso es lo que nos está indicando a través de esa mutación nueva del virus y de la inmunidad que tenemos que podemos estar en la transición de una pandemia, que es un número descontrolado de casos; a una endemia, que es una situación donde hay casos, no quiero decir que no esos casos no sean graves para nada, va a haber que estar igualmente endientes de la enfermedad, pero que se va a manejar la enfermedad de forma parecida a como manejamos otras”.

Concreta Miguel que “si en 2022 mejoramos como ha mejorado 2021 respecto al 2020, prácticamente estaremos en una situación muy parecida a como estábamos antes porque la mejoría que hemos tenido, gracias a las vacunas fundamentalmente, ha sido espectacular”.

Aunque a veces parezca que no hemos salido de 2020 (y no es así, porque en 2021 hemos mejorado mucho), es posible que 2022 nos permita dar un salto importante en relación con el COVID-19. https://t.co/0lxTLXIJPQ — Miguel Marcos (@drmiguelmarcos) January 1, 2022