La presidenta de los epidemiólogos pone fecha al pico de contagios de ómicron en España: "Esta curva"

La sexta ola parece no tener freno en España. Las cifras de contagios no paran de subir y como consecuencia, la incidencia acumulada se mantiene al alza. Ómicron continúa creciendo y son muchos los que se preguntan cuándo va a frenarse esta tendencia y cuándo van a empezar a remitir los contagios. En los últimos días, varios expertos se han pronunciado al respecto.

El inmunólogo Alfredo Corell, afirmaba este viernes en 'El programa de Ana Rosa' que en un mes estaremos mejor si seguimos la senda de países como Sudáfrica. Aunque pedía prudencia, destacaba la gran cantidad de población vacunada, asociada a la menor sintomatología que presenta ómicron y afirmaba: "Podemos decir que es incluso la vacuna para quienes no se han querido vacunar".

La presidenta de los epidemiólogos habla sobre el pico de ómicron en España

Otra de las expertas que ha hablado recientemente de ómicron en España ha sido la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, Elena Vanessa Martínez. En una entrevista en el diario 'ABC', ha hablado sobre las medidas que se han tomado para vivir estas fechas navideñas en nuestro país, además de referirse al avance de ómicron y a su posible final.

La epidemióloga reconoce que en parte no confiamos ante la llegada de ómicron. "Es verdad que la transmisión ha sido tremenda y también que las medidas que adoptó en noviembre la Comisión de Salud Pública, con nuevos niveles de riesgo e indicadores para que si las autonomías revivían un ascenso relevante en casos y ocupación UCI se adoptaran restricciones, no se ha implementado", afirma.

En cuanto a la Navidad, Martínez asegura que no hay que echar la culpa a los ciudadanos, ya que "se han comportado conforme a los que les han dejado hacer". Al mismo tiempo ha reconocido que hay escenarios "aprobados" que "no se han cumplido" y ha destacado la importancia de los niveles de riesgo establecidos del 1 hasta el 4 que deben mantenerse, "no porque sí", sino porque "ayudan a cortar la transmisión, aunque cuesta que tengan efecto".

Elena ha sido clara a la hora de hablar de las medidas, y es que según su criterio, deberían haberse tomado "hace semanas". "Hasta hace un par de semanas el indicador de ocupación UCI había venido aguantado, porque es cierto que la enfermedad es menos grave, pero el problema es que proporcionalmente, por el número de casos, el indicador de la incidencia ha vivido una escalada insólita y esos casos se traducen en saturación de los niveles asistenciales", asegura.

Por último, también se ha pronunciado sobre el momento en el que España alcanzará el pico de la variante ómicron. Ha recordado que estamos viendo la bajada en Sudáfrica aunque mantenemos distintos hábitos sociales respecto al país africano. "En enero pasado tuvimos la ‘suerte’ (desgracia para muchos) de que Filomena nos ayudó a cortar las cadenas de transmisión, pero este enero a Ómicron no la frena nadie. Esta curva puede durar mucho más. No veo el pico", reconoce con notable preocupación.