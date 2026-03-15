Sondeo de Tiempo de Juego a pie de urna en las elecciones a la presidencia del Barcelona: Joan Laporta arrasaría con una holgura mayor de la que dicen las encuestas

Joan Laporta se perfila como el claro ganador de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, según un sondeo informal a pie de urna realizado por Tiempo de Juego. Los resultados de esta encuesta improvisada entre los socios que ya han depositado su voto muestran una ventaja abrumadora para el expresidente, que habría obtenido 34 votos frente a los 7 de Víctor Font.

Un sondeo abrumador

La encuesta, realizada a la salida de los puntos de votación, ha reflejado desde el primer momento una tendencia muy favorable a Laporta. A medida que más socios compartían el sentido de su voto, la distancia aumentaba con exclamaciones como "Yo, a la puerta, yo a la puerta", mientras otros afirmaban haber elegido a "Víctor Font".

El recuento final de la muestra ha sido tan contundente que ha provocado la exclamación de "arrasa" en la retransmisión. El marcador definitivo del sondeo ha sido de 34 votos para Laporta, 7 para Font, 3 votos en blanco y 5 socios que prefirieron mantener en secreto su elección.

Laporta se siente ganador

Más allá de las cifras, la jornada ha dejado ver a un Joan Laporta muy confiado, que ha preferido pasar poco tiempo en su box para "estar en contacto con los culés". Su actitud se ha traducido en un baño de masas, con saludos, fotografías con los aficionados y gritos de "president".

Este comportamiento refuerza la percepción de que Laporta se siente "ganador" y con la posibilidad de "arrasar" en el recuento oficial, una confianza que ha demostrado durante todo el día en las instalaciones del club.