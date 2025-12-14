Pastora Vega: “Estamos obsesionados con vivir 200 años con dignidad y bien, pero luego no queremos que eso aparezca en la ficción o en el teatro”

La actriz y presentadora Pastora Vega ha repasado su trayectoria profesional y personal en una entrevista en el programa ‘Fin de Semana’ de COPE, con Cristina López Schlichting. Vega, que actualmente representa la comedia ‘Género de dudas’ en el teatro Infanta Isabel de Madrid, ha reflexionado sobre el peso de su estirpe artística, sus inicios en los medios, el parón profesional que sufren muchas actrices con la edad y la decisión consciente de priorizar su vida familiar.

Un linaje marcado por el arte

Pastora Vega ha reconocido que el destino la llevó a la interpretación pese a que intentó escapar de él. Ser bisnieta de la bailaora Pastora Imperio y nieta del torero Gitanillo de Triana supuso crecer con el arte como algo natural. “Los que tenemos una familia que se han dedicado al arte, no te das cuenta hasta que no eres mayor. Para ti son tus abuelitos, es una cosa familiar”, ha explicado. La actriz ha recordado a su bisabuela como una mujer “increíble”, con “mucho sentido del humor” y de la que guarda un anillo de jade que esta llevaba “el último día de su vida”.

Los inicios en televisión y el salto al cine

Pese a su entorno familiar, la vocación de Vega no fue directa. De hecho, comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid con la idea de independizarse económicamente. Sin embargo, en mitad de la carrera surgió la oportunidad de debutar en televisión en 1981 con el programa ‘Hoy por hoy’. Más tarde llegaría ‘Y sin embargo, te quiero’, junto a Guillermo Summers e Ignacio Salas, un formato del que guarda “recuerdos muy bonitos”. De esa etapa, al volver a escuchar su voz, ha comentado con sorpresa: “Qué diferencia, cómo está la voz de tierna, de no estar todavía centrada”.

Aunque ha confesado que en sus inicios se veía como una mujer con un “físico complicado” por sus rasgos potentes, el cine también la reclamó. Su estreno como actriz fue en la serie ‘Los pazos de Ulloa’, una experiencia que recuerda con dureza por sentirse “muy bloqueada”. El cambio llegó con ‘El Lute: camina o revienta’, donde interpretó a la hermana de Imanol Arias. Para ese papel buscó a la profesora de interpretación Cristina Rota y llegó al rodaje “de otra manera”. La elección fue casi una casualidad, decidida en el estreno de la primera parte de la película cuando el propio Eleuterio Sánchez ‘El Lute’ la señaló: “La actriz que interprete a mi hermana Esperanza tiene que ser una actriz como Pastora”.

La madurez y el refugio del teatro

Vega también ha abordado sin tapujos “el desierto que tantas actrices conocen” al llegar a cierta edad. La actriz ha señalado la paradoja de una sociedad que aspira a la longevidad pero invisibiliza la madurez en la ficción. “Estamos obsesionados con la longevidad y con vivir 200 años con dignidad y bien, pero luego no queremos que eso aparezca en la ficción o en el teatro”, ha criticado.

Estamos obsesionados con la longevidad, pero luego no queremos que eso aparezca en la ficción"

Actualmente, ha encontrado en el teatro un espacio de disfrute con la obra ‘Género de dudas’, junto a Pablo Carbonell. La define como una comedia “de rabiosa actualidad” que aborda “la hipocresía de la política, la falta de honestidad, la corrupción” y el machismo. “Habla de un tema que nos importa a todos, de temas del machismo, de la pareja, de cómo amamos las mujeres y cómo aman los hombres, que amamos en códigos muy distintos”, ha detallado.

Finalmente, Pastora Vega ha hablado sobre su decisión de priorizar el cuidado de sus hijos, Jon y Daniel, frente a su carrera, una elección que tuvo un precio al convertir su trayectoria en algo intermitente. Aunque no era lo que hubiera querido, ha subrayado que fue una suerte poder tomar esa decisión. “Elegí, elijo y elegiré estar al lado de mi gente”, ha sentenciado con firmeza.