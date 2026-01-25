Nuevas grabaciones del accidente de Adaduz revelan el retraso de más de 40 minutos de las emergencias

Nuevas grabaciones de las llamadas posteriores al accidente ferroviario de Adaduz (Córdoba) han confirmado que Renfe tuvo constancia de la gravedad del siniestro minutos después de que se produjera. Un audio publicado por El País recoge la llamada de la interventora del tren Alvia 2384, quien, visiblemente conmocionada y herida, relató un "impacto superimportante". En la comunicación, la trabajadora afirmó: "Tengo sangre en la cabeza".

La llamada a Renfe se realizó a las ocho menos diez, y desde el centro de control le aseguraron que se enviarían sanitarios de inmediato. Sin embargo, y según los datos oficiales del Gobierno, los equipos de emergencia no llegaron al convoy hasta las ocho y media, más de 40 minutos después. Los supervivientes del Alvia aseguran que permanecieron "casi una hora sin asistencia", mientras que el otro tren afectado, un Iryo, sí recibió ayuda antes.

Causas y responsabilidades políticas

Mientras avanza la investigación, el primer informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios apunta a una fractura previa del carril como causa del descarrilamiento inicial. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que "las responsabilidades en un hecho de estas características debe asumirlas quien haya contribuido, por acción o por omisión, a que esto se haya podido producir". Puente sostiene que no hubo alertas suficientes para detener el tráfico.

El ministro también ha presumido de haber estado "al frente de la tragedia desde el minuto uno" y ha reconocido que los sensores de trenes anteriores detectaron "anomalías no alarmantes". En este clima de indignación, las familias de las víctimas denuncian fallos en el rescate y en el mantenimiento de la red, mientras el Gobierno prepara un homenaje de Estado para el 31 de enero.

La solidaridad de un pueblo

En paralelo, la organización SOS Desaparecidos ha solicitado a la Junta de Andalucía la concesión de la medalla a la solidaridad al municipio de Adamuz. Su presidente, Joaquín Amills, ha destacado la respuesta de los vecinos, que supieron "ponerse en el lugar de aquellos que estaban sufriendo". La petición busca reconocer la empatía y la ayuda desinteresada de los habitantes.

Amils ha explicado que los vecinos demostraron su compromiso "más allá de la solidaridad" al "volcarse sin ningún miedo, sin ningún temor a nada" en las primeras labores de ayuda tras el accidente. La medalla de Andalucía a la solidaridad es una distinción anual que premia acciones colectivas que reflejan un alto compromiso social.