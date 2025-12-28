"El nombre que se ha planteado en la Casa Blanca como el relevo de Maduro en Venezuela lo sacó Zapatero de la cárcel y está en España, en Madrid"

En el programa 'Fin de Semana' de COPE, Cristina López Schlichting ha analizado junto al corresponsal de COPE y ABC en Washington, David Alandete, la exclusiva sobre el plan que se está negociando para la salida de Nicolás Maduro de Venezuela. Según fuentes consultadas por Alandete, se han producido contactos entre los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez y la Casa Blanca para buscar una solución ante el rearme militar de Donald Trump en el Caribe. Esta propuesta surge en un clima de máxima tensión, donde Estados Unidos redobla la presión sobre el régimen chavista.

Las condiciones de Maduro

La oferta que el entorno de Maduro ha puesto sobre la mesa exige, como condición principal, inmunidad total para el dictador y toda su familia. Esta cláusula incluiría explícitamente a sus sobrinos, conocidos como los "narcosobrinos", quienes fueron condenados por narcotráfico y posteriormente indultados por Joe Biden. Además, el plan contemplaría que Delcy Rodríguez actuara como una especie de garante o figura tutelar durante el proceso de transición.

Un chavista para la transición

El nombre que se baraja para liderar esa transición es el del exgeneral venezolano Miguel Rodríguez Torres. Se trata de una figura del chavismo histórico, amigo personal de Hugo Chávez y con un gran poder en los servicios de inteligencia y policiales. Sin embargo, cayó en desgracia por divisiones internas con Maduro y pasó cinco años en prisión como represaliado por el régimen, hasta que fue liberado en 2023.

AVN Miguel Rodríguez Torres

La liberación de Rodríguez Torres fue posible gracias a la mediación del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien viajó a Caracas invitado por Delcy Rodríguez. Desde su salida de la cárcel, el exgeneral se encuentra afincado en Madrid y ha alabado públicamente la labor del político español, asegurando que ha favorecido las relaciones del chavismo con la comunidad internacional.

A pesar de que el nombre ha sido planteado a la Casa Blanca en al menos dos ocasiones, la propuesta genera una fuerte aprensión en la Administración estadounidense. Las dudas se centran en la concesión de inmunidad a Maduro por los crímenes de lesa humanidad, la tortura y el exilio de millones de venezolanos que se le atribuyen. A esto se suma que tanto Delcy como Jorge Rodríguez están siendo investigados por la fiscalía en Estados Unidos.

PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Gestos ante la presión

La intensificación de la presión por parte de Trump, que ha telegrafiado posibles "ataques selectivos", parece haber asustado a Maduro. Como respuesta, el régimen ha realizado gestos de aparente buena voluntad. El más significativo ha sido la liberación de casi un centenar de presos políticos durante el día de Navidad, un movimiento que se interpreta como un intento de rebajar la tensión.

El propio dictador ha intentado enviar mensajes conciliadores directamente a Trump, afirmando que Venezuela cumplirá sus acuerdos. En un claro intento de calmar las aguas, Maduro declaró: "De Chevron, la petrolera americana, no se ha dejado de sacar un solo barril de petróleo, y vamos a seguir, porque nosotros cumplimos con el presidente Trump". Mientras, el régimen busca apoyos alternativos, como el de Rusia, que ha ofrecido su cooperación frente al bloqueo estadounidense.