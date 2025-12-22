Venezuela dice que Rusia ofrece "toda su cooperación" contra el bloqueo de Estados Unidos

Rusia ha ofrecido "toda su cooperación" y apoyo a Venezuela contra el bloqueo de buques por parte de Estados Unidos, aseguró este lunes el canciller venezolano, Yván Gil, en un contexto en el que el Gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue militar en aguas del mar Caribe y ha confiscado dos petroleros.

En su canal de Telegram Gil indicó que tuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, con quien repasó las que denominó como "agresiones" y "violaciones" al derecho internacional, al referirse a los ataques contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico y a las que calificó de "ejecuciones extrajudiciales" en el Caribe, así como a los "actos ilícitos de piratería" de Estados Unidos.

"Lavrov expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro Moros, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país", indicó el canciller venezolano, quien anticipó que Rusia manifestará su "total respaldo" a Venezuela en la reunión del próximo martes del Consejo de Seguridad de la ONU.

El pasado sábado, Gil aseguró también haber recibido de Irán un ofrecimiento de cooperación "en todos los ámbitos" para enfrentar "la piratería y el terrorismo internacional" de Estados Unidos.

En Telegram, el funcionario venezolano dijo haber recibido una llamada de su homólogo iraní, Abás Araqchí, durante la que analizaron "los recientes acontecimientos en el Caribe, especialmente las amenazas, actos de piratería de Estados Unidos y el robo de buques cargados de petróleo venezolano".

Este domingo, Estados Unidos realizaba una operación para interceptar a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, según medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, según Washington, traficaba "crudo sancionado" dentro de la "flota fantasma" venezolana.

Este es el segundo tanquero que Washington buscaría interceptar este fin de semana bajo las órdenes de Trump y el tercero tras el recrudecimiento de los esfuerzos de Estados Unidos por cortar el flujo de crudo desde Venezuela, dentro de la creciente presión que ejerce la Casa Blanca sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

El pasado 10 de diciembre, Estados Unidos incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el petróleo venezolano que transportaba.

Días después, Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense, dentro de la presión que ejerce sobre Maduro, al que Washington acusa de liderar una red de tráfico de drogas.