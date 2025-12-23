Las fotos de Epstein sacuden la política de EEUU y señalan a Trump y Clinton

La reciente publicación de unos 11.000 documentos y fotografías relacionadas con el difunto depredador sexual Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sacudido la vida política norteamericana. En el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, el corresponsal en EE.UU., David Alandete, ha analizado las implicaciones de estos archivos, que muestran al magnate junto a algunas de las figuras más poderosas del siglo XX.

Vínculos con Trump y Clinton

Entre los nuevos datos, ha trascendido que Donald Trump voló hasta ocho veces en el avión de Epstein en la década de 1990. Las imágenes también muestran al expresidente Bill Clinton en la finca del magnate, concretamente en un jacuzzi. Junto a ellos, aparecen otras personalidades como el actor Kevin Spacey, el cantante Michael Jackson o la pareja de Epstein, condenada por su participación en la red de tráfico sexual.

Jeffrey Epstein junto a Donald Trump

Grietas en el trumpismo

Según ha explicado David Alandete en el programa con Ana Samboal, en el entorno de Trump hay más frustración que nerviosismo. El expresidente ya había admitido su amistad con Epstein hasta mediados de los 2000, y el corresponsal subraya que, por ahora, los documentos no han destapado ningún delito por su parte. "De Trump no se ha revelado todavía ningún tipo de delito, ni se ha revelado nada que sea constitutivo de delito", ha afirmado Alandete.

Sin embargo, el principal problema para el líder republicano es la gestión de la crisis. Alandete considera que la tardanza de Trump en cumplir su promesa de campaña de hacer accesibles todos los documentos ha generado sospechas crecientes. "Cuanto más tarda y más se demora, más crecen las sospechas", ha señalado, calificando la gestión de absoluta catástrofe.

Esta situación ya está provocando fisuras en sus filas. "Estamos empezando a ver que el trumpismo tiene grietas precisamente por este escándalo", ha advertido el periodista. Figuras antes muy cercanas, como la diputada Marjorie Taylor Greene o Thomas Masie, han decidido romper con él. Alandete opina que el caso "a Trump le puede acabar comiendo la presidencia", de forma similar al desgaste que sufre Biden por su declive físico y cognitivo.

Department Of Justice/ZUMA Press Wire The Department Of Justice has released files tied to convicted sex offender Jeffrey Epstein. Former President BILL CLINTON in a hot tub and a woman whose face has been redacted.

Un escándalo que salpica a todos

Alandete ha destacado que el caso Epstein "tiene la prodigiosa virtud de dañar a todo el mundo que está implicado en él, pero no beneficia a nadie", ya que tanto demócratas como republicanos se ven salpicados. La falta de transparencia, tanto en la administración Biden como ahora con Trump, solo ha servido para alimentar las teorías de la conspiración y resulta "perjudicial para todos".

Finalmente, el corresponsal ha recordado el perfil de Epstein: un hombre que "venía de una familia pobre en Coney Island" y que medró engañando a muchísima gente. Supo conectarse con las altas esferas, repartir dinero y rescatar fortunas para construir una red en la que, según Alandete, algunos "fueron parte activa", como el príncipe Andrés de Inglaterra, mientras que otros pudieron ser víctimas o meros espectadores pasivos.