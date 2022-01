Nia, la ‘Beyoncé’ española: “La música latina es mi zona de confort, la he mamado desde pequeñita”

‘Me muero de risa’ va a ser un gran éxito, seguro. Y su responsable es Nia, la última ganadora de OT, quien pasa por Fin de Semana con Cristina para asegurar que está “muy contenta” con el lanzamiento del sencillo: “La gente lo ha recibido muy bien, el ‘feedback’ es bastante bueno y no me quejo, va muy bien, muy contenta”.

Nia además está en ‘Tu cara me suena’ y va a participar en un programa de tv, así que reconoce que su agenda está llena: “Ya no me queda sitio en ella, la verdad. Estoy contenta pero feliz”. Sobre el primer programa, Nia asegura estar pasándoselo “en grande”: “Estoy haciendo locuras, jamás pensé que me metería en la piel de otros artistas de esta manera pero me lo estoy pasando muy bien”.

La artista no tiene reparos en asegurar que hay muchísimo trabajo detrás, mucho más del que se ve a simple vista: “Esto no es nada fácil, me acuerdo de que lo veía en casa y me decía ‘bueno, no será tan complicado, tienes que mirar a la persona e intentar hacer sus gestos y su voz y ya está’, pero no, es muy complicado y encima se suman las horas que tenemos que estar allí, las horas de caracterización, si vives en otro lado tienes que ir hasta Barcelona… fácil lo que se dice fácil no es”.

En OT fue calificada de ‘la artista más completa’, comparándola con Beyoncé, algo que ella explica: “Yo en realidad hice en el concurso lo que vengo haciendo que desde que llegué a Madrid, desde pequeña en realidad: esforzarme, trabajar y disfrutar con lo que hago”.

¿En qué genero musical se siente más cómoda? Nia lo tiene claro: “En la música latina, ahí me lo paso mejor y mejor me expreso. Los canarios somos la parte más latina de España, desde pequeñitos mamamos música latina y por eso me gusta tanto”.

Nia además actuó en ‘El rey león’ en el teatro haciendo de Nala, la novia de Simba, una experiencia increíble para ella: “Imagina, venirte de una isla, llegar a Madrid con todo lo que ello conlleva, estar sola, el caos de la ciudad, mi primer trabajo musical grande fue ese, fue complicado pero me dio muchas tablas”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Lo que más me gusta es cantar, pero ahora que he probado la actuación me pica el gusanillo, la verdad”, cuenta Nia, que es consciente de lo que le espera: “No voy a parar de trabajar y eso pido a 2022, que siga viniendo trabajo”.