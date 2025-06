El momento de las vacaciones que poner de los nervios a la madre de Cristina: "Me descompone"

¡Qué llegan las vacaciones de verano! Y estos días de descanso son, para muchos, un momento de crisis familiar. Nunca pasamos tanto tiempo con los nuestros como en los días estivales. Por eso la Escuela de Vida ha decidido abordar la cuestión, en busca de herramientas que eviten dramas veraniegos.

El psicólogo de cabecera del equipo de Fin de Semana, Pedro Martínez, pone énfasis en una palabra: comunicación. "Es la base de todo. Que todo se hable, que todos hablen y que se vaya gestionando un periodo del año en el que se generan muchas expectativas en torno al mismo pero que después, en el día a día, uno no se siente como había anticipado".

La madre de Cristina, Ingeborg, se refería al clan familiar que recibe cada verano en su casa: "El año pasado hubo una época en que éramos 16 personas y gobernar aquello... para desayunar, comer y cenar es un verdadero logro. Todo el mundo tiene que colaborar. Todo es organización. Y es que a los españoles, en equipo... les cuesta trabajar porque son muy individualistas. Ellos van de vacaciones cada uno con su idea de vacaciones".

Y señalaba un aspecto que, reconoce, le saca de quicio y es que cada uno coma a una hora diferente: "En una casa con 16 personas no puede ser que cada uno desayune, coma y cene a la hora que le apetece. ¡Es horroroso! Los horarios de comida hay que respetarlos porque no puede ser que uno desayunen cuando otros quieren comer. Esto me descompone los nervios".

Algo en lo que coincide plenamente la doctora Carmen Candela, médico endocrina y madre de seis criaturas y abuela de otras tantas: "Siempre hay alguno que tiene algún problema, que se está tomando una cervecita en la playa... es lo peor. Pero hay algo que me encanta. Cuando se van todos. Yo me quedo diez días sola... ¡cómo se goza!".