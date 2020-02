El misterio del cráneo de Goya: todo depende un análisis de ADN

La gala de los Óscar llama ‘cabezones’ a los galardones, y son estatuas en bronce del gran pintor español. Y sobre su cráneo hablamos porque parece haber aparecido en Francia, nos lo cuenta Vicente González, periodista de TRECE, redactor jefe de ‘EL PAÍS’ y director de la sección de Patrimonio y Arqueología.

“El cuerpo está en San Antonio de la Florida”, junto al Río Manzanares de Madrid, “lo trajeron aquí a finales del S. XIXI, de eso no hay duda. El problema es que no se sabe dónde está su cabeza. Es una historia en la que se mezcla lo detectivesco, lo histórico y lo novelesco, y es una historia muy bonita: la de un cónsul que se llamaba Joaquín Pereira que, en 1880, empieza a caminar por el cementerio de la ciudad de Burdeos, en Francia. Allí, de repente, ve el epitafio de Francisco de Goya, entonces avisa a las autoridades españolas y francesas de que ahí pone que está el cuerpo del pintor. Por primera vez las cosas funcionan, España se implica (aquí muy poca gente sabe dónde está la casa de Velázquez, por ejemplo) y, tras abrir el ataúd, descubren que no tiene cabeza y no sabe dónde está”.

“Sea como sea”, prosigue Vicente, “el cuerpo lo trasladan a España y va a la Catedral de San Isidro y de ahí pasa a su ubicación actual, y todo sin que se sepa dónde está la cabeza, hasta que en 2019 los franceses descubren el cuerpo de Michel de Montaigne, el ensayista francés y, cuando ven el féretro, ven que al lado hay un cráneo y alguien se pregunta de quién es. La prensa francesa empieza a especular con que sea el de Goyaa porque éste muere en Burdeos exiliado. ¿Por qué piensan que es suyo? Primero, por la falta de cabeza del cadáver y porque muere allí. Empiezan las investigaciones, que seguramente acaben este año con pruebas de ADN muy fáciles de hacer, pero se mezclan muchos elementos muy interesantes: en el S. XIX en Francia había una teoría pseudomédica que se llamaba ‘Frenología’, y decía que, si te examinaban el cráneo, en virtud de sus medidas podían saber si eras más o menos listos. Por tanto, el cráneo de Goya sería muy valioso por ser un genio. Piensan entonces que alguien de Francia se llevó el cráneo para estudiarlo y saber cómo era el de un genio”

Entonces el periodista y escritor asegura que “todo esto se mezcla con que también en ese siglo hay un pintor, Fierros, que pinta un cuadro titulado ‘El cráneo de Goya’, el cual ahora está en el Museo de Zaragoza. Esta pintura ha provocado mucha polémica porque no saben si Fierros o el dueño del cuadro decidió ponerle ese título o si, de verdad, Fierros había pintado el cráneo de Goya cuando lo vio. En ese museo se han hecho algunos estudios sobre la obra y la teoría principal es que se inventaron la leyenda del cráneo de Goya, pero nadie lo puede confirmar. Además se sabe que el hijo de Fierros era estudiante de Medicina y que había estudiado en Barcelona y se había llevado un cráneo allí e hizo experimentos. Es el típico lío en el que nadie sabe si Fierros realmente pintó el cráneo, si el hijo se lo llevó y si finalmente alguien con cierta piedad decidió llevárselo a Burdeos y allí terminó al lado de Montaigne… o nada de nada si los exámenes de ADN lo dictan así. Es un thriller muy bonito con final este año gracias a la ciencia actual”.