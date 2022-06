Marian Rojas: “Para reducir la inflamación haz deporte, abraza a tus seres queridos y piensa en positivo”

“Este es el siglo de la inflamación y hay muchos factores que nos inflaman, como tomar medicamentos inadecuados, no descansar, comer mal, etc., eso no solo te engorda, te inflama el organismo y es origen de muchas enfermedades”, explica Marian Rojas, psiquiatra y autora de 'Encuentra tu persona vitamina', en Fin de Semana con Cristina, que añade que “muchas investigaciones médicas van a ir enfocadas a tratar la inflamación. Ésta se produce cuando tienes una agresión el organismo, se activa e inflama. En realidad es un mecanismo de defensa para hacer frente a las agresiones y es bueno que se produzca, pero no continuamente”.

Rojas también desvela que hay una conexión entre el cerebro y la inflamación: “El cortisol se activa en una situación de emergencia y la inflamación se produce cuando el ejército de células declara la guerra a algo externo. El problema es cuando está activo siempre porque estamos siempre es modo alerta, ahí empiezas a segregar cortisol siempre y tiene influencia brutal en el sistema inmune. Es verdad que a veces es contra algo real, pero otras es contra algo irreal que solo está en tu mente. Yo siempre digo que el 90 de los que nos preocupa nunca sucede”.

El cerebro, por su parte, también se inflama y no responde a antidepresivos como debería responder: “Tanto él como el intestino se pueden inflamar y si se descontrola podemos activar enfermedades graves. Ha pasado con la covid, la ha activado mucho porque activó mucho el miedo, la enfermedad, las noticias negativas. Todo eso hacía que el organismo estuviera en modo alerta sin parar”.

¿Cómo parar entonces la inflamación? Rojas recomienda “hacer deporte, siempre bueno, y además abraza a tus seres queridos y piensa en positivo. Soy muy fan de abrazar a los demás y de los métodos naturales, pero también hay medicinas para ayudarte”, termina.