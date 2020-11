Luis Piedrahita: “Se puede hacer humor de todo, es la herramienta que desactiva todas las bombas”

Luis Piedrahita estuvo confinado, como todos los españoles. ¿Qué hizo? Intentar que esos días tan duros fueran un poco más livianos para todos esos padres que estaban en casa con sus niños y no sabían muy bien qué hacer: “Me sentía inútil, sentía que en tiempo de pandemia no servía para nada, y entonces me dijo mi chica ‘hay familias enteras con niños y padres sin idea de cómo entretenerlos, haz cursos con magia'. Al final me hice unos 25 vídeos de magia con cosas que todos tenemos en casa, los subí a mis redes y llevan muchas visitas algunos y el agradecimiento de la gente que los disfrutó”.

Aparte de mago es especialmente conocido por saber hacer reír a la gente, y eso es el humor. ¿Se puede bromear sobre cualquier cosa? “Creo que se puede y se debe hacer humor de todo”, asegura Piedrahita, que aclara que “el límite es el talento del humorista. El humor deja de cumplir su función cuando deja de serlo. El holocausto, ¿se puede hacer humor? Parece que no, pero sí”.

“El humor que aporta belleza al mundo no tiene límites. Se requiere talento, eso sí”, explica el cómico: “Si eres Tonino Guerra puedes hacer humor de lo que quieras, pero si no tienes ese talento, tienes que ver de qué puedes hacerlo”.

Eso sí, él aclara que nunca hace “humor de la actualidad” ya que intenta “siempre de los temas universales. En mi función hablo del desencanto, de que nadie está contento con lo que le ha tocado vivir”. “El desencanto y descontento es algo perpetuo y ahora parece que está de actualidad. Lo escribí rápido por eso. Hablo de todo aquello con lo que no estamos contentos: la edad, el aspecto, el amor...”, detalla el mago y cómico.

“Si la cultura es necesaria, más importante es la vida, y el teatro debe ser un lugar seguro y ahí nos estamos dejando la piel”, promete Luis, que además reconoce no tener problemas en reírse de sí mismo: “Todos siempre tapamos nuestra miseria, pero es mucho mejor ponerles una lupa, se hacen más divertidas. Hay que reírse de tus inmundicias”, y va más allá al asegurar que “el humor es la herramienta que desactiva todas las bombas. Siempre está bonito ver una película, leer un libro o charlar con amigos, eso nutre al artista, e intentar construir el mundo que no existe. Eso es el motor artístico”.

Ah, y termina con una “buena noticia”: “En el cine uno puede tomarse una cerveza fresquita, es de los pocos sitios donde puedes ahora que viene el calor. Allí os esperamos, yo seguiré trabajando para que el mundo no olvide sonreír”.