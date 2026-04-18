El libro vive una era de contradicciones: récord de ventas, exceso de oferta y la amenaza de la IA

El mundo del libro atraviesa una etapa de profundas contradicciones. Mientras las cifras de ventas muestran un sector en auge, con 76 millones de obras impresas en 2025 y una subida del 4% respecto al año anterior, crece la preocupación por la relación de los jóvenes con la lectura y un modelo de negocio basado en la cantidad sobre la calidad. Este fue el tema central de un debate en el programa ‘Fin de Semana’ de la COPE, conducido por Cristina López Schlichting, que contó con la participación del psiquiatra José Miguel Gaona y el profesor de psicología forense José Manuel Aguilar.

El profesor de la Universidad Loyola, José Manuel Aguilar, ofrece un diagnóstico contundente sobre sus alumnos: la relación con los libros es, en muchos casos, "inexistente". Según relata, la mayoría de los estudiantes universitarios no solo no se han acercado a la lectura por placer, sino que desconocen referentes culturales básicos. "No tienen ni idea de qué es El extranjero", afirma Aguilar, refiriéndose al clásico de Albert Camus, que para él es un ejemplo perfecto para explicar perfiles psicopáticos en sus clases.

El futuro del libro: ¿papel o digital?

Pese a la aparente desconexión de las nuevas generaciones, Aguilar defiende con fervor la permanencia del formato físico. "Sí, es el futuro, el digital, pero yo creo que el objeto libro, como tal, es un objeto maravilloso que no se va a perder", asegura. Para el psicólogo, la experiencia de leer en papel conlleva una "liturgia", una intimidad y una cercanía insustituibles. Lo describe como un objeto perfecto: "tiene una batería infinita, no necesita recargarse, funciona con una mínima luz, es autoportable... es maravilloso".

Es un objeto demasiado valioso como para que desaparezca"

Por su parte, José Miguel Gaona matiza que no todos los jóvenes han abandonado la lectura y subraya la importancia del ejemplo familiar. "De padres que son lectores, pues los hijos tienden muchísimo a leer", sostiene Gaona, quien pone como ejemplo a su propia hija de 15 años, una lectora voraz "en kínder, en papel, como sea". La clave, según él, está en el ejemplo que han recibido para "saborear y disfrutar la lectura".

Un mercado saturado y el poder de las grandes editoriales

Uno de los datos más reveladores del debate, aportado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), es que solo el 4,5% de las obras publicadas supera los 100 ejemplares vendidos. Además, el mercado está altamente concentrado, con dos grandes grupos, Planeta y Penguin Random House, controlando el 40% del sector. Esta "inflación de títulos" parece responder a una estrategia de ocupar el máximo espacio en las librerías para eclipsar a la competencia.

Esta realidad impacta directamente a los autores. Gaona, desde su experiencia personal tras el éxito de su libro "El otro lado del túnel", confiesa la presión de las editoriales: "quería que escribiese otro super rápido para aprovechar la ola". El psiquiatra lamenta que "la calidad, en ocasiones, por no decir casi siempre, suele estar reñida con esos tiempos". Aguilar, que ha publicado en ambas editoriales, confirma que el gran problema no es solo la promoción, sino la distribución: "es extraordinariamente complicada y está prácticamente monopolizada".

¿Cómo sabe el lector que tu libro es así de bueno?"

En este contexto, el marketing se convierte en un factor decisivo. Gaona revela que, según estudios, la portada y la contraportada influyen en el 70% de la decisión de compra, una elección que a menudo dura "prácticamente milisegundos". Esta realidad obliga a los autores a librar una "lucha" por un diseño atractivo, a veces por encima del propio contenido.

La amenaza de la IA y la "canonización de mentiras"

Finalmente, los expertos alertan sobre un fenómeno nuevo y peligroso: la proliferación de libros técnicos y de ensayo generados con inteligencia artificial. El problema reside en que "[contiene multitud de errores]" que no pasan ningún filtro editorial y se perpetúan a través de citas sucesivas. Se corre el riesgo, advierten, de "[canonizar gigantescas mentiras]" si no se extreman las precauciones, un desafío más para un sector en constante y compleja transformación.