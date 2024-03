Un letrado de las Cortes, sobre la ley de amnistía: "Nos jugamos la vigencia de la Constitución"

Esta semana la polémica Ley de Amnistía ha pasado el primer corte. En el documento de la norma se han incluido cambios pactados por el PSOE, Junts y ERC. Esos detalles pretenden acotar los delitos que no quedarán cubiertos por la medida de gracia en base a la legislación europea e internacional, dejando fuera las conductas más graves de terrorismo o traición y los delitos de corrupción si hay enriquecimiento personal. En Fin de Semana hemos analizado la nueva ley de amnistía, las enmiendas que se han incluido de la mano del letrado de las Cortes, Manuel Fernández Fontecha:"Ya se conocen los detalles porque se han incoporado en la Comisión una serie de enmiendas transaccionales en un trámite muy discutible. No se ha hecho un nuevo dictamen, sino que se ha hecho una especie de 'mix' del dictamen viejo e incorporando las enmiendas transaccionales".

Destacaba Fernández Fontecha que el Preámbulo de la norma indica que la finalidad de dicha ley es finalizar la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas sin excepción que participaron en el proceso independentista: "Esto acerca la figura, aún más, a una especie de indulto general o amnistía general puesto que lo único que se requiere es haber participado en el proceso independentista (...)".

¿Cuáles son los siguientes pasos? Aún quedan varios trámites por agotar: "Antes del TC, está el Senado. La primera pregunta es, ante el cambio sustancial que suponen las enmiendas introducidas ayer o anteayer,si el Senado va a aceptar la tramitación (...) hay tesis que sostienen que la Cámara Alta ha de tramitar lo que llegue, pero algunas tesis dicen que no tiene que tramitar la ley si justifica que se ha dado un cambio sustancial que afecta a la propia presunción de constitucionalidad". En este caso, la Cámara Alta debería hacer un juicio inicial de constitucionalidad de la norma que llega desde la Cámara Baja: "En el Congreso la partida está jugada. En el Senado no (...) Podría hacer un análisis de admisión porque la ley en el último trámites ha sufrido algunos cambios absolutamente increíbles de creer: la última enmienda que se aprobó dice, nada más y nada menos, que no será de aplicación a los delitos de traición a España si no se produce un acto de fuerza o una invasión. Una cosa absolutamente tremenda".

Fernández-Fontecha explicaba que, tras el trámite del Senado, queda el del Tribunal Supremo: "Tiene la causa Tsunami, que acaba de ser asumida a través de un auto en el que yo creo que el TS ya está pensando en la llegada de la ley de amnistía. Es la esperanza que yo tengo. Es jurídicamente absurdo. El cuerpo de la ley ha quedado deformado. Las definiciones y remisiones al terrorismo y malversación y la traición definida como aquello que no suponga una invasión o acto de amenaza es un auténtico atentado contra el derecho. Y eso, en España, es un atentado contra la Constitución. Tras la aprobación de esta ley habrá una Constitución y una ley de amnistía que exceptúe en todo la Constitución".

Y concluía el letrado: "Nos estamos jugando la vigencia de la Constitución española, importante para la paz, equilibrio y desarrollo español".

