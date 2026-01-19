Javier, voluntario de Adamuz, narra el horror del accidente ferroviario: "Es espantoso, pasas por encima de los cadáveres para llegar a los heridos"

Javier, un vecino de Adamuz (Córdoba), se ha convertido en uno de los héroes anónimos de la tragedia ferroviaria. Este pintor, al escuchar las sirenas, no dudó en coger su quad para acceder a la zona del accidente, un lugar impracticable para los vehículos convencionales. Su labor ha sido crucial: evacuar heridos hasta donde esperaban las ambulancias.

Una escena espantosa

El escenario que se encontró al llegar era dantesco. "Lo más espantoso es pasar por lo alto de los cadáveres andando", ha confesado en los micrófonos de 'Tiempo de Juego'. Javier ha explicado que la prioridad absoluta era rescatar a los supervivientes: "Teníamos que entrar dentro en busca de los heridos, porque el que está muerto, eso ya no lo puedes tocar", contó en Tiempo de Juego en la madrugada del domingo.

El rescate de los heridos

Mientras bomberos y policías trabajaban en los vagones para excarcelar a las víctimas, la misión de Javier y otros voluntarios era trasladar a los heridos en sus quads. "Nosotros con el quad, sacando a los heridos afuera. Porque las ambulancias no entraban adentro del todo", ha detallado. Los heridos eran evacuados por las ventanillas y la parte trasera de los vagones siniestrados en un terraplén de gran altura.

Los testimonios de los supervivientes son sobrecogedores. Javier ha contado el de una joven con la pierna rota que le decía: "He volado, he volado, y al caer he caído malamente". El voluntario ha añadido que no se paraba a hablar mucho con ellos, más allá de preguntarles cómo estaban, ya que muchos se encontraban "muertos de frío" y en estado de shock.

Sobre la cifra de fallecidos, Javier ha confirmado haber escuchado a un agente mencionar el balance de 21 víctimas mortales. Sin embargo, por la magnitud de lo que ha presenciado, teme que pueda ser peor. "Si no hay más, porque allí hay una masacre de hierro, imagínate lo que no habrá allí metido", ha concluido.