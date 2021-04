“Las claves para envejecer mejor: tomar el sol lo justo, evitar el tabaco y no tener miedo al envejecimiento"

En el confinamiento ya insistimos en que era importante poder tomar el sol desde casa si teníamos terraza ya que la vitamina D, que viene precisamente de los rayos del sol, es esencial para el cuerpo humano. Ahora que estamos desconfinados podemos tomarlo con más libertad pero no hay que bajar la guardia. Siempre se agradecen consejos por parte de expertos, y uno de ellos ha publicado un libro muy interesante titulado ‘Lo que tu piel dice de ti. Los secretos de un dermatólogo sobre los remedios, tratamientos y avances para un resultado 10’ (Ed. La Esfera de los Libros). Él es el doctor Ricardo Ruiz Rodríguez, dermatólogo desde hace más de 25 años y que ha tratado la piel de personas tan famosas como Tamara Falcó. Según sus propias palabras, quiere “desvelar los secretos de un dermatólogo sobre los remedios, tratamientos y avances para un resultado 10". Don Ricardo Ruiz Rodríguez ha estado en Fin de Semana con Cristina donde ha asegurado que “hay una frase de Coco Chanel que me gusta que es ‘la naturaleza te da tu piel a los 20 años, pero la piel que tienes a los 50 depende de ti’, y eso es interesante porque, en función de cómo nos cuidamos y la relación con el sol, cómo comemos, si no fumamos y cómo nos tratamos, a los 50 podemos tener mejor o peor piel. La clave fundamental para envejecer mejor es evitar el sol, el tabaco, una dieta rica en antioxidantes y no tener miedo a envejecer”. Sobre esto último detalla que “se trata de no luchar contra el envejecimiento, es una batalla perdida desde el nacimiento, hay que hacerlo con elegancia y discreción, y para eso hay que saber aprovecharse de los avances en dermatología estética como para quitar una mancha o una cicatriz, hay láseres o técnicas que pueden ayudarnos”. “El mejor cosmético es el protector solar, así que no hace falta mucho dinero para tener una piel diez”, detalla el dermatólogo. Tras haber estado encerrados en casa varios meses Ricardo nota los efectos: “Desde luego la piel pierde luminosidad por el confinamiento. Y luego hay un tema emocional, hemos tenido muchas tristezas, y la piel y la mente están muy relacionadas. En consulta vemos constantemente brotes de acné, de pérdida de pelo, etc., y están en relación a esta tristeza emocional. Las células de la piel derivan de las mismas células embrionarios que las del cerebro, por eso al estar estresados se nos cae más el pelo. En el confinamiento hay temas como la falta de vitamina D por no haber tomado el sol. Es decir, hay que tomarlo pero con cuidado”. “Lo que dice la Academia Americana de Dermatología es que se necesitan solo 10 minutos al día para sintetizar toda la vitamina D que necesitamos”, detalla, “por lo que hay que evitar la quemadura solar. Lo que transforma los lunares en malignos es la quemadura, tomar un poco de sol es saludable y previene muchos cánceres”. “La vitamina D se toma con la dieta pero solo en un 20 % de lo que necesitamos, el resto se tiene que transformar en la piel a través del sol. Si no tenemos mucha vitamina lo primero que se resienten son los huesos”, recalca Ricardo Ruiz, “por eso recomendamos es, cada cierto tiempo, ver los niveles en sangre de vitamina D y, si están bajos, tomar el sol y suplementos como ampollas”. El experto dermatólogo también relata que, con la pandemia, han visto muchas alopecias: “Pacientes que venían con mechones de pelo en la mano, y eso se trata bien con vitaminas o con plasma y plaquetas, se recupera sin problema. Por su parte la mascarilla ha producido mucho acné por la sudoración y hay que usar cremas antiacné, pero lo importante es cambiar diariamente la mascarilla, hacer una higiene adecuada con jabones muy poco agresivos y sin detergente, además de hidratar la piel para que tenga una película protectora de grasa entre la mascarilla y la piel”. Sobre la alimentación y la piel, el doctor relata que “no hay ninguna dieta específica para ella. La dieta saludable coincide con la dieta dermosaludable, que es la que se basa en antioxidantes. Sí es verdad que hay ciertas situaciones en las que hacen falta suplementos, como en el embarazo y tras el parto, en forma de pastillas, pero lo que de verdad se ha visto que activa los genes de rejuvenecimiento es una dieta rica en antioxidantes”. El bótox también ha entrado en juego, algo sobre lo que el dermatólogo afirma que “es una toxina y fármaco que en España se usa más del 50 por ciento para casos no estéticos, como en gente que suda mucho o tiene tics, es un fármaco útil para casos como parálisis facial. Y luego hay un tratamiento estético. Bien usado tiene resultados fantásticos y es el tratamiento más usado a nivel facial. Cuando ves un mal resultado con él la culpa no es suya sino de un mal tratamiento”.