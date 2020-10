“La labor del misionero no es cambiar el mundo, sino acompañar y ser acompañado”

Casi 11.000 españoles hoy esperan nuestra ayuda. Esperan en territorios donde el agua no corre como en España, la comida no está al alcance de todos en los supermercados, probablemente, en muchos sitios no haya supermercados. La vida que estos españoles han elegido, sería considerada como muchos como algo heroico.

Hoy podemos conocer una asociación que se llama JATARI, “una ONG que significa ‘levántate’, porque necesitamos levantarnos, veíamos que en nuestro entorno faltaban las ganas de actuar y ser parte del cambio, en todos los ámbitos” ha comentado Mónica, la cofundadora de la asociación. “No llevamos mucho el actuar, pero si dar likes en Facebook”.

Adrián ha estado en Perú varias veces, donde te encuentras con “una experiencia bastante gratificante. Estuvimos allí con un misionero, con la idea de cambiar el mundo. Pero al final, lo que haces es estar y acompañar” ha dicho el misionero. “Estamos allí para que ganen ellos y ganemos nosotros. Estamos un tiempo haciendo la labor que se necesite”.

“Tenemos una vocación” dice Mónica, “que no es propia. Es una vocación con Cristo, para su gloria. De ahí es donde sacamos la energía. Lo ves cuando estás con las hermanas de la Caridad. Ellas están entregadas los 365 días del año. Es posible porque tienen a Dios”.

JATARI también ayuda en España, Natalia se encarga de la parte de voluntariado en Madrid: “En la capital también hay gente que lo necesita. Nos ponemos al servicio de la diócesis, para dar apoyo escolar y buscar a jóvenes que quieran hacer misión. Tenemos actividades en las que compartimos la vida con gente que nos necesita. Al final es ‘en qué podemos ayudar nosotros’” ha comentado la misionera de Pamplona.