¡Alerta! Cada vez más jóvenes prefieren la dictadura

Varios estudios, realizados dentro y fuera de España, apuntan a que la generación millenial y la Z, los que tienen hoy entre 18 y 35 años, consideran que un régimen autoritario es respetable. En septiembre de 2023, la organización de George Soros 'Open Society Foundation' realizó una investigación que concluía, entre otras cosas, que el 35% apoyaría a un líder 'fuerte', que no respetase elecciones libres ni al poder legislativo.

En esta línea preguntó el CIS en enero del 2024 y concluyó que uno de cada cuatro españoles de entre 18 y 34 años afirmaba que la democracia no necesariamente es preferible a cualquier otra forma de gobierno.

La Tertulia de Fin de Semana ha ahondado en este cambio de pensamiento que se está dando entre los más jóvenes de la sociedad. José Miguel Gaona es psiquiatra forense y José Manuel Aguilar es profesor en la Universidad de Loyola y psicólogo clínico.

Una corriente de pensamiento que el psicólogo y docente comprende: "En mi opinión es obvio y absolutamente sano. Si nos ponemos a mirar las encuestas, cuando el 80% de estos jóvenes considera que los políticos no les escuchan... van a prestar la oreja a los que sí lo hacen".

Y añadía que, a su forma de ver, hoy no existen partidos políticos tal y como se entendían hace años: "Hoy tenemos que hablar de agencias de colocación. Los partidos que reunían a lo mejor de su generación... eso ya no existe. Ahora reúnen a lo peor de cada grupo" afirmaba rotundo: "Cada vez están más solos y más aislados. Y los jóvenes necesitan que se les escuche".

El doctor Gaona apuntaba a que parte del desencanto de muchos jóvenes con los políticos puede tener su origen, por ejemplo, en el salario que perciben estos funcionarios: "Imagino a esos jóvenes que, ya no es que no puedan acceder a comprar una vivienda... ¡es que no pueden alquilarla! Estos sueldos obscenos se suman en una larga lista de desafecciones hacia los políticos".

"¿Por qué triunfó Bukele (Nayib Bukele, presidente de la República de El Salvador)? Porque prometió seguridad y empleo. Ese era su mensaje. Y lo más importante: lo cumple" afirma tajante Aguilar.