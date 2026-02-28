Jorge Olcina, meteorólogo: "Entra otro frente por el Atlántico, habrá un cambio de tiempo a partir del lunes; vuelven las precipitaciones y bajan las temperaturas en estas zonas"

El meteorólogo Jorge Olcina ha analizado la previsión del tiempo en el programa 'Fin de Semana', con Cristina López Schlichting, confirmando un cambio de tiempo inminente. Tras un breve periodo de calma, después de que una borrasca afectara a Canarias y se desplazara hacia el Mediterráneo, España se prepara para la entrada de un nuevo frente atlántico. Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, señala que la estabilidad de los últimos días tiene las horas contadas.

Este fin de semana sirve de transición. Durante el sábado persistirán nieblas en puntos del interior y nubosidad en la parte mediterránea, mientras Canarias aún registrará algunos restos de inestabilidad tras una semana meteorológicamente "movida", según el experto. Para el domingo, se espera la entrada de otro frente por el Atlántico y una bolsa de aire frío en el sur peninsular que afectará al litoral mediterráneo con viento y marejada.

Inestabilidad generalizada desde el lunes

A partir del lunes, la inestabilidad se extenderá por toda España, incluidas las Islas Canarias. Jorge Olcina ha explicado que "vuelven otra vez las precipitaciones" y que, aunque no serán tan abundantes como las de enero y febrero, sí harán bajar las temperaturas. Además, se esperan nevadas en cotas altas de montaña, por encima de los 1.200 o 1.300 metros.

El experto ha detallado que el Mediterráneo registrará lluvias casi todos los días de la próxima semana, que podrían ser algo más intensas por los vientos húmedos de levante. En el centro peninsular, las lluvias volverían a partir del martes y podrían presentarse en forma de tormenta entre el martes y el jueves debido al calor acumulado. Olcina resume la situación como "tiempo inestable en el conjunto de España, incluida el archipiélago canario con lluvias, con nieve en la montaña".

En cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes variaciones ni un "vaivén importante". El meteorólogo apunta que la madrugada del martes podría ser un poco más fresca en el centro peninsular, pero en general será un descenso moderado de las temperaturas.

Un invierno histórico en lluvias

Este cambio de tiempo coincide con el final del invierno meteorológico, que concluye este 28 de febrero para dar paso a la primavera climática. Jorge Olcina ha calificado la estación como "muy, muy lluviosa", destacando que, aunque no ha habido grandes olas de frío, las precipitaciones han sido protagonistas.

El dato más positivo del invierno es la situación de los embalses. Según Olcina, "en apenas 6 semanas nuestros embalses han pasado de de acumular un 56 por 100 a un 83". Esta cifra, que no se veía en 30 años, garantiza las demandas de agua para un año en toda España y para dos años en las cuencas del centro peninsular.

EFE Vista de la lluvia desde la localidad cántabra de Suances

Con la primavera meteorológica a la vuelta de la esquina, marcada por los almendros y las mimosas en flor, la expectación se centra en la nueva estación. Jorge Olcina se ha comprometido a precisar los modelos estacionales para la primavera en su intervención del próximo sábado, generando así interés entre los oyentes de 'Fin de Semana'.