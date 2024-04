La ingeniera española que lo dejó todo para dedicarse a la cocina: "Volvería a hacer lo mismo"

En pleno Zúrich, en Suiza, hay tres restaurantes con firma española. Se llaman 'KLE', 'DAR' y 'COR'. Los administra Zizi Hattab, una catalana hija de marroquíes. Tiene 33 años y el camino que la ha llevado hasta ahí… es apasionante.

Pero hay más. Uno de esos locales se ha convertido recientemente en el primer restaurante vegano de Suiza en ser condecorado con una estrella MICHELIN… entre otros muchos reconocimientos. Y ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana: "El veganismo está bastante popularizado en centroeuropa y muchos platos tradicionales son veganos de por sí, como el gazpacho o una salsa pommodoro". Explicaba esta joven que, cuando empezó su aventura en los fogones, ella seguía una dieta omnívora: "He crecido en la Costa Brava, he comido mucho pescado y he mucha comida marroquí en casa que tiene mucha proteína animal pero al final es entender que es posible si tienes la intención (...) Puede parecer complicado".

La trayectoria profesional de Zizi es digna de una serie en plataforma. Estudió ingeniería industrial en Cataluña y se desplazó a Zúrich con su marido para trabajar en el sector: "Todo mi tiempo libre lo dedicaba a la cocina y a tener invitados en casa hasta que se me fue un poco de las manos... no era sostenible ¡Me encantaba! Decidí darle la oportunidad. Mi jefe me dijo que ya se me pasaría esa fiebre... y que podía volver cuando quisiera". Han pasado diez años y Zizi no lamenta en absoluto su decisión: "Volvería hacer el mismo camino aunque sea más largo" afirmaba rotunda.

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también nos descubrirá los viajes imprescindibles que no debes dejar de hacer con Pedro Madera. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.