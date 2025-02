¿Puede haber amistad tras una separación? La valiente serie que aborda la complicada realidad de miles de personas

Lo de casarse... no es cosa fácil. Hay quien se refiere al matrimonio como una ‘aventura’ que se sabe cómo empieza pero no cómo termina. Y hay quienes, con todas sus fuerzas y contra viento y marea, tratan de que ese frágil proyecto formado por dos personas, dure toda la vida.

Pero todos sabemos, esto no siempre es así…Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2023 76.000 parejas se divorciaron en nuestro país. Esto sin contar las separaciones.

La realidad del divorcio nos toca a todos, de manera directa o indirecta. Seguro que te suena esta frase: “Nos hemos dado cuenta de que la cosa no funciona y de que es mejor dejarlo ahora para poder seguir siendo… amigos”.

Esta temática tan golosa, complicada y de rabiosa actualidad es la que ha elegido uno de los directores de cine más importantes de nuestro país para debutar en una serie de televisión. Por primera vez, este ganador de nada menos que siete premios Goya, se ha enfrentado a un proyecto que él no ha escrito. Es Javier Fesser, que ha visitado los estudios de Fin de Semana para presentar 'Custodia repartida'.

"Me contaron el proyecto cuando estaba naciendo y me pareció que había un material humano tan bonito e interesante de explorar que me subí al barco inmediatamente. A parte de tener la visión de Juanjo Moscardó y María Mínguez -guionistas- una mirada muy parecida a la mía, vi que esto, más allá de entretener, era una serie que iba a tener razón de ser" comenzaba el cineasta.

‘Custodia repartida’ la protagonizan Cris y Diego, una pareja que vive en Madrid con una pequeña de seis años y que deciden divorciarse. Quieren hacer este proceso de forma madura y responsable, pero se darán cuenta pronto de que la realidad es mucho más cruda de lo que pensaban. A Cris y a Diego les dan vida en pantalla Lorena López y Ricard Farré.

"Esto es una dramedia... todo a partes iguales" comentaba la intérprete valenciana que da vida a una madre que trata de pasar el mayor tiempo posible con su hija y labrarse una carrera profesional: "Cris es una mujer actual. Una tía que trabaja en una profesión que le encanta pero está un poco disociada: quiere llegar a todo y los cuidados a su hija... no tiene tiempo. Está sobrepasada con la vida".

La otra parte del tándem es Ricard Farré, que da vida a Diego, un joven menos exitoso laboralmente que su mujer, Cris: "Es freelance, autónomo y no acaba de encontrar su vocación, lo que quiere en la vida. Pero la paternidad le ha sentado muy bien. Cuando creaba el personaje pensaba en el modelo de padre nórdico (...) tiene una familia detrás con la que no se acaba de identificar y le cuesta la mirada exterior de la familia. Se siente el patito feo".

La serie aborda cuestiones como la posibilidad de mantener una amistad tras una separación, la conciliación laboral y personal, el bienestar de los menores implicados, la labor de los abuelos al rescate en muchas ocasiones: "La presencia de los abuelos es de los puntos más importantes. Esos personajes entregados que te dan siempre la mano a esos hijos que cogen la mano, el cuerpo, el piso y la pensión. Es un reflejo interesante".

"Pienso que en las películas lo más importante es la historia y en la serie lo son los personajes" Javier Fesser Cineasta

'Custodia repartida' es la primera serie que dirige Fesser, cineasta encumbrado en nuestro país: "Pienso que en las películas lo más importante es la historia y en la serie lo son los personajes. Hemos trabajado mucho la verdad de los personajes por encima de lo que les pasa o les deja de pasar".

¿Puede haber amistad tras una separación o un divorcio? "Yo creo que sí" respondía Lorena: "Lo que pasa es que hay que hacer un duelo, dar espacio. Cris y Diego han querido hacerlo desde el principio y está la cosa muy caliente, hay dolor. Y es algo que puede hacerse cuando el dolor se ha ido. Hay dolor, rabia, pero también cariño... yo sí creo que puedes ser amiga de tus exparejas pero con tiempo" sentenciaba.