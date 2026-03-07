La guerra golpea ya al bolsillo de los españoles y pone en jaque las inversiones de Estados Unidos en España

El analista Antonio Jiménez ha desgranado en el programa 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting, las primeras consecuencias económicas y políticas de la guerra, que ya se notan en España. Mientras han regresado 229 españoles evacuados de la zona de conflicto, la situación impacta directamente en el precio de los combustibles y amenaza con desatar una escalada inflacionista.

Escalada de tensión en Oriente Próximo

Aunque Irán ha pedido perdón por atacar a países vecinos, advierte que responderá si sus infraestructuras son dañadas. En este contexto, Antonio Jiménez ha recordado la propaganda de guerra y las posiciones de fuerza, citando las palabras de Trump: "no voy a parar hasta que haya una rendición total e incondicional de Irán". Sin embargo, el analista cree que "la realidad se irá imponiendo" y que habrá negociación dependiendo de la capacidad de resistencia de Irán.

No voy a parar hasta que haya una rendición total e incondicional de Irán" Donald Trump, presidente de los EEUU

En este juego de alianzas, Jiménez ha apuntado a que Rusia podría estar facilitando a Irán información sensible sobre la ubicación de tropas estadounidenses, aunque no armamento. También se sospecha que China podría estar dando asistencia económica al régimen de Teherán, si bien Pekín ha pedido que no se cierre el estrecho de Ormuz para no poner en peligro su propio suministro energético.

El impacto directo en el bolsillo

Según Jiménez, el análisis de la situación económica se centra en el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo. Las restricciones a la navegación de buques petroleros y gasistas desde el inicio de la guerra ya están provocando una alza de los precios del petróleo, lo que se traduce directamente en un incremento del precio de las gasolinas y del gasoil.

Instituciones como Fungas ya evalúan el impacto para España: si la guerra se extiende por tres meses, la inflación podría incrementarse en más de un 3%, mientras que el Producto Interior Bruto (PIB) podría perder dos décimas. Además, Jiménez ha advertido sobre las consecuencias del enfrentamiento de Sánchez con Trump, ya que "las inversiones estadounidenses en España podrían sufrir una merma considerable" y se pone en riesgo el suministro de gas, pues Estados Unidos exporta el 40% del gas que se consume en España.

El bloqueo político en Extremadura

En clave nacional, el analista ha abordado el fracaso de la investidura de María Guardiola en Extremadura, que vincula a las próximas elecciones en Castilla y León. Jiménez considera que el pacto entre PP y Vox no llegará hasta después de esos comicios, pero se muestra convencido de que se producirá para evitar una repetición electoral.

Jiménez ha recordado que PP y VOX suman el 60% de los apoyos en Extremadura y considera que no pueden permitirse el "espectáculo" de ser incapaces de pactar. "No tengo ninguna duda de que va a haber acuerdo y que no se van a repetir las elecciones en Extremadura", ha sentenciado, argumentando que aunque VOX tiene un 17% de los votos, debe respetar la amplia mayoría del 43% que obtuvo María Guardiola.