La gran lección que nos da Berta, una joven doctora tetrapléjica, que ha llegado al altar gracias a un exoesqueleto: "Me ha mantenido 'en pie' el enfado y la frustración"

Esta es la historia de una princesa como la que todas llevamos dentro. Quería ir al altar caminando. Estuvo a punto de no poder hacerlo. Berta Domínguez jamás se planteó rendirse. En 2017 estaba estudiando su último año de Medicina. Vio cómo todo se complicaba. Estaba en una fiesta y, a las ocho de la tarde, estaba con amigos al lado de una piscina. Se tiró de cabeza y cuando tocó el suelo se le resbalaron las manos y dio con la cabeza.

Eso provocó que le diera toda la presión en las vértebras. Poca gente sabe que, después de los accidentes de tráfico, los golpes en la piscina llevan a la tetraplejia. Una estancia no muy larga en la UCI estableció que el diagnóstico cambiaría la vida de Berta. Sufría parálisis de todas las extremidades, una tetraplejia. ¿Qué pasaría con su vida y con su carrera? Nos lo responde ella misma en 'Fin de Semana'.

"sueño que tengo una vida normal y no ha pasado nada"

Actualmente, cuenta que está en un momento feliz. "Estoy en un punto estable. No tengo ninguna lucha actual que pelear y estoy tranquila", narra. Han transcurrido ya 8 años, pero "es una batalla para toda la vida. Todos los días te despiertas con tu cuerpo dañado. Sueño que tengo una vida normal y no ha pasado nada. De repente, me despierto y es como un choque de realidad".

La clave para seguir, en palabras de Berta, "es tener batallas que luchar. Parece negativista, pero lo que me ha mantenido en pie es el enfado y la frustración. Ya no es solamente tu cuerpo el que te dice que no puedes hacerlo, son los demás". En su entorno familiar, mayoritariamente médico, le ha resultado "sorprendente cuando los mayores 'noes' me los han dado de este entorno".

Dice que el primer no fue para su familia. Cuando llegaron a la UCI y les dijeron que no iba a mover de cuello para abajo. "Se lo dijeron así y eso 'no' a mí no me lo dieron. No era muy consciente de lo que pasaba".

