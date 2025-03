García-Margallo analiza la bronca entre Zelenski y Trump en la Casa Blanca: "No recuerdo un escándalo diplomático semejante"

En las últimas horas ha sucedido un hecho sin precedentes: Donald Trump y Volodomir Zelenski se han enzarzado públicamente en una bronca monumental en la que también participó el vicepresidente JD Vance. La conversación ha hecho saltar por los aires el tablero geopolítico internacional, y José Manuel García-Margallo ha analizado el encuentro y cómo cambia la situación mundial en 'Fin de Semana'.

La tensión del encuentro empezó cuando el presidente de Estados Unidos se dirigió al dirigente ucraniano para decirle: “Tú no estás en una buena posición, no tienes las cartas ahora mismo y con nosotros empiezas a tener cartas". A lo que Zelenski le respondía "No estoy jugando a las cartas”. A partir de ahí, Trump empezó a elevar el tono: “Estás coqueteando con la tercera guerra mundial. Estás coqueteando con la tercera guerra mundial y lo que estás haciendo es irrespetuoso con este país. Con todo el respeto, este país que te ha respaldado más que otros lo han hecho”.

García-Margallo ha valorado la escena explicando que se trata de "un escándalo diplomático sin precedentes. No recuerdo nada igual, ni en lo que se refiere en su escenificación, ni en lo que se refiere al planteamiento de fondo de la cuestión ucraniana. Lo que el presidente Trump y el vicepresidente Vance explicaron con absoluta claridad es que Zelenski tenía dos alternativas: aceptar las condiciones que le estaban explicando o quedarse sin la ayuda de EEUU".

"Esto pone fin a las oportunidades que tenía Zelenski salvo que se arregle, y eso es la voladura del orden internacional que nos dimos en 1945", ha continuado explicando García-Margallo. Se trata de un momento muy difícil y de mucha tensión internacional, por lo que habrá que estar muy atentos al siguiente movimiento que tendrá lugar en el tablero internacional.

Tanto es así, que el exministro de Asuntos Exteriores ha asegurado en 'Fin de Semana' al respecto que "estamos en un mundo absolutamente nuevo con un cambio de las alianzas de Estados Unidos". Veremos qué pasa en las próximas horas. En 'Fin de Semana' te contaremos todo lo que suceda.

