Fernando Martín y el debate de la lectura: María Pombo, los libros "sin fotos" y la confesión más hilarante sobre El Quijote
Con su característico ingenio, Fernando Martín se adentra en la polémica generada por las declaraciones de la influencer María Pombo, quien asegura que no le gusta leer y que la lectura no hace a nadie mejor persona.
Luis Calabor
Madrid - Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
"La presidenta del Tribunal Supremo ha respondido, en abstracto, a lo que dijo Pedro Sánchez sobre los jueces que hacen política"
Ángel Expósito
Lo último
Visto en ABC
La infancia de Sinner: «No teníamos mucho, mi padre era cocinero y mi madre camarera»
El italiano ascendió al primer puesto del ranking ATP en junio de 2024
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño