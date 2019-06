Fernando de Haro: “No me han expulsado de Pakistán, decidí salir para no comprometer a mis amigos”

Tiempo de lectura: 2



Fernando de Haro, director y presentador de ‘La Tarde’ junto a Pilar Cisneros, se encontraba en Pakistán donde estaba grabando un documental sobre la persecución y la discriminación que padecen los cristianos que viven en este país.

Durante esos días, De Haro nos ha ido relatando a través de su cuenta de Twitter lo que estaba haciendo cada día. Hasta que el pasado viernes saltaba la sorpresa al enterarnos que había tenido que salir “precipitadamente del país”.

Saliendo precipitadamente de Pakistån pic.twitter.com/Wx6h8tpFL3 — Fernando de Haro (@FernandodeHaro) 28 de junio de 2019

Recién llegado a España, Fernando de Haro ha explicado en ‘Fin de Semana’ lo ocurrido. “Yo quería grabar en una madrasa, una escuela coránica, porque –no todas, matiza- son el sitio donde se alimenta el radicalismo y eso explica que en alguna parte de la sociedad haya cierta animadversión contra los cristianos, contra las minorías”.

“Cuando estábamos grabando en la madrasa apareció el servicio secreto militar y tras un interrogatorio tranquilo, las personas que me estaban ayudando a hacer el trabajo me pidieron que por favor cogiera el primer avión disponible porque les estaba poniendo en un compromiso”.

Además, sigue relatando De Haro, “a este se añadió que un gran periodista que me estaba acompañando fue llamado a declarar inmediatamente y ahora tiene otra cita. Por la noche fui a grabar a una parroquia y me quedaba a dormir en casa del párroco, cuando llegué me dijo que había recibido una llamada y me pidió que no me quedase a dormir”.

“Ese es el momento en el que te das cuenta que tienes que marcharte, porque tú vas a allí a denunciar la situación de esas personas, pero no les puedes crear problemas a esas personas”, concluye Fernando.

Nueve son los documentales, contando este último, que ha realizado Fernando de Haro sobre la persecución de los cristianos, y no es la primera vez que vive esta situación, algo parecido le sucedió en China.

Una vez que el presentador de ‘La Tarde’ ha explicado lo que le ha sucedido en Pakistán, le ha contado a Cristina L. Schlichting algunas de las historias que ha conocido en este país.

Los cristianos perseguidos en Pakistán que ha conocido De Haro

Después de la liberación de Asia Bibi, podría parecer que todos los problemas que tienen los cristianos en Pakistán han desaparecidos. Nada más lejos de la realidad. La aplicación de la ley de blasfemia sigue siendo un instrumento de persecución, la discriminación es muy grande y 700 mujeres son obligadas a convertirse todos los años.

Es el caso de Adman, acusado por blasfemia de forma falsa. A Adman le habían intentado convertir al Islam a pesar de que él había dicho que quería ser cristiano.

Cuando iba a declarar ante los jueces, en el Tribunal Supremo de Lahore, un grupo de musulmanes radicales le ha amenazado. Ha estado en prisión cuatro años y fue torturado.

Escondidos delante del Tribunal Supremo de Lahore pic.twitter.com/atXTWgvAbA — Fernando de Haro (@FernandodeHaro) 26 de junio de 2019

Jonathan, un joven de 15 años que sufre discriminación en el colegio por ser cristiano

Vive en Islamabad y como dice Fernando de Haro “el caso de Jonathan es el de la segregación absoluta”. Como explica “el cristiano no puede beber de la misma fuente que un musulmán, o comer su comida”.

En Pakistán, un país de 200 millones de personas, los cristianos son una minoría: entre 4-5 millones.

Con Jonhatan en Islamabad pic.twitter.com/eOo0poEL5D — Fernando de Haro (@FernandodeHaro) 23 de junio de 2019

Este jueves, la Asociación de Radio y Televisión de Madrid premió con la Antena de Plata 2019 en la categoría de radio a Fernando de Haro. El galardón lo concede la entidad a los profesionales o programas de los medios audiovisuales más distinguidos a lo largo del año y esta ocasión, el jurado ha tenido en cuenta la originalidad del comunicador a la hora de analizar la actualidad.