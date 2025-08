Esto es lo que ocurre, a nivel psicológico, cuando vuelves al pueblo en el que pasaste los veranos en tu infancia: "Somos hasta capaces de recordar olores"

En plena temporada estival, mientras muchas familias regresan a sus pueblos de origen, la psicóloga Diana Jiménez analiza en 'Fin de Semana' cómo influyen las raíces que uno tiene y esos veranos en el pueblo.

Jiménez es autora de 'Adolescencia en positivo' y experta en relaciones familiares, y quiso recordar en 'Fin de Semana' la importancia de la conexión con el entorno.

"Echar de menos, no es un problema. El problema es cuando nos quedamos anclados ahí. Hay que disfrutar del presente y es duro. Cuando te invade la nostalgia, lo mejor es agradecer y nombrarlo", explica la psicóloga.

Pixabay Un niño pasea con su perro

Cada verano tiene algo de ritual. Hay una constante que se repite en verano. La sensación que volvemos a una parte de nosotros mismos. ¿Por qué tiene tanta carga emocional y simbólica? Responde que es como hacer "un paréntesis en el calendario, ver como el cuerpo respira y la mente recuerda. Los veranos tienen esa magia de la primera vez, el primer amor, esas noches hasta las tantas... son experiencias intensas que se graban en nuestra memoria y se queda pegada a la piel".

A nivel psicológico, lo que ocurre cuando volvemos a ese pueblo en el que pasábamos el verano, es lo siguiente: "Volvemos a hacer un viaje en el tiempo, se activan esas memorias emocionales. Somos hasta capaces de recordar olores, sabores y es como volver a una versión más libre de nosotros mismos".

"Lo que vivimos en esos veranos de pueblo se queda grabado para siempre"

Pasa una cosa. No están las personas que nos acompañaron en nuestra infancia.... y ya no encajas del todo. Sobre cómo gestionar esa sensación de identidad partida, indica que es más común de lo que parece. "No se trata de encajar, es más bien de honrar lo que significó en aquel momento lo que vivimos. Atesorarlo. Y seguir visitándolo desde la gratitud. Disfrutar el momento que también se va a quedar en la memoria".

