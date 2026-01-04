Estados Unidos detiene a Nicolás Maduro en una operación militar sorpresa en Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido detenido junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar llevada a cabo por las fuerzas de élite Delta Force de Estados Unidos. La intervención, que comenzó con bombardeos sobre Caracas en la madrugada del 3 de enero, ha sido confirmada horas después por el propio presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha calificado la operación como un éxito rotundo.

La confusión y el pánico se han apoderado de la capital venezolana de madrugada, en torno a las dos de la mañana, hora local. Los estruendos de explosiones y bombardeos han roto la calma, un hecho que ha sido confirmado inicialmente por el corresponsal de COPE en Venezuela, Jorge Benezra. "He podido sentir estruendos muy fuertes, como ciertas explosiones", ha relatado Benezra, añadiendo que testigos veían "destellos de luz, de donde probablemente hubo algún estallido".

Mariana, una vecina de Caracas, ha descrito el 'susto tremendo' vivido por la población, que en un primer momento pensó que se trataba de fuegos artificiales. 'Definitivamente sonaron muy distintos, y eso nos hizo caer en cuenta de que algo que ya estaba en preaviso estaba sucediendo', ha relatado la testigo, reflejando el pánico de las primeras horas.

La respuesta del Gobierno venezolano

Poco después de las explosiones, el Gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado en el que denunciaba una "gravísima agresión militar por parte de los Estados Unidos". El Ejecutivo informó de que los ataques habían alcanzado zonas civiles y militares en Caracas y otros estados, decretando el "estado de conmoción exterior" y movilizando a las instituciones de defensa.

En aquellos primeros minutos, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, apareció en un vídeo ordenando el despliegue inmediato de las fuerzas armadas. En su mensaje, ha calificado la incursión como 'el ultraje más grande que ha sufrido el país', atribuyéndola a la 'insaciable codicia de nuestros recursos' y no a una lucha contra el narcoterrorismo.

Trump confirma la captura

El giro definitivo ha llegado pasadas las diez y media de la mañana, cuando Donald Trump ha confirmado a través de sus redes sociales que la operación había culminado con la detención de Maduro y Cilia Flores. Trump ha ensalzado la labor del equipo Delta Force: 'Hicieron un trabajo increíble. Me dijeron auténticos militares que no hay otro país en la tierra capaz de hacer algo así', afirmó. 'Lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión'.

Si hubieras visto la velocidad, la violencia" Trump sobre la detención de Nicolás Maduro

Tras el anuncio, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha exigido una 'prueba de vida inmediata'. La primera imagen de Maduro detenido se ha difundido horas más tarde, durante una rueda de prensa de Trump. En ella se veía al mandatario aislado, esposado, con los ojos cubiertos y vistiendo un chándal gris, custodiado por agentes de la DEA.

La reacción de la oposición

La líder opositora María Corina Machado se ha pronunciado por la tarde con un mensaje en sus redes sociales. 'Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos', ha declarado Machado, quien ha celebrado que Estados Unidos hubiese cumplido 'su promesa de hacer valer la ley'.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad" María Corina Machado, líder de la oposición

Actualmente, el paradero de figuras clave del chavismo como Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello es desconocido, y ambos están en busca y captura por Estados Unidos con recompensas millonarias. Mientras tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha asumido el mando presidencial, en una sucesión que contaría con el beneplácito de Washington. La detención de Maduro se enmarca en una causa por narcotráfico y no por los crímenes contra los derechos humanos denunciados por la oposición.