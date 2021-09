“Es espectacular fotografiar a quince ballenas que te rodean y sentir sus sonidos”

Es un clásico sentarse en la sobremesa del fin de semana a ver documentales sobre animales, y llaman poderosamente la atención los que se hacen sobre las profundidades marinas y nos muestran muy de cerca los tiburones, las ballenas y los increíbles fondos.

Para rodar eso hay dos opciones: o sumergir la cámara hasta allí con una máquina o… bajar en persona practicando buceo. Puede dar miedo dados los peligros que hay bajo el agua, pero hay gente que se atreve con todo. Rafael Fernández Caballero, campeón de Europa y del mundo en fotografía submarina, es uno de ellos y lo cuenta en Fin de Semana con Cristina, donde reconoce que “no solo me sigue emocionando hacer esto sino que cada día me emociona más aunque parezca increíble, es espectacular”.

“Cada vez más estoy de un lado a otro y cada vez menos tengo un lugar fijo”, reconoce, que añade que ahora “teóricamente” está viviendo en México pero “cada semana prácticamente estoy en un lugar distinto del planeta, pero siempre en el agua”. Todo empezó con su padre: “Él era fotógrafo submarino también, me inculcó desde pequeño esta pasión. La primera vez que me sumergí con botella tenía solo 7 años, pero no fue hasta los 15 cuando cogí la cámara buceando para no soltarla prácticamente nunca más. Como suele pasar con el miedo a lo desconocido, cuanto más lo conoces menos miedo da, en mi caso nada porque como lo vivo desde pequeño pues lo veo como algo familiar, pero sí que creo que a los que le da miedo, en cuanto lo experimentan dejan de sentirlo, es algo recomendable”.

“Lo primero y más importante a tener cuidado”, explica Rafael, “son los fallos humanos, como ir a los límites del buceo. Puedes ir a grandes profundidades y exprimir el aire que tienes, eso sí es esencial. Muchos creen que los tiburones son peligrosos, pero en la realidad es que los ataques que se producen son mínimos, los ataques son muy poco comunes, pero no dejan de ser animales salvajes a los que hay que prestar atención”.

Para Rafael, los sitios más bellos son… cualquiera: “Cada lugar del planeta tiene su encanto, los mejores momentos que he vivido en mi vida son, en su mayoría, aquí en España, que no tenemos tanto color pero tenemos rincones llenos de vida, de colores espectaculares y a veces cuesta creer que se puedan vivir sin irse tan lejos”.

Nuestro experto fotógrafo recomienda varios sitios a los que ir para deleitarse con la mirada: “El Estrecho de Gibraltar es increíble, el que más me gusta, lleno de cetáceos. Para buceo el Cabo de Palos, reserva marina y es espectacular, lo mejor de Europa. También las Islas Canarias merecen la pena. Y nunca me cansaré de sumergirme en las lagunas de Ruidera o la Herradura en Granada”.

Rafael ha visto cosas impresionantes, pero él se queda con “lo relacionado con los grandes cetáceos, como me pasó en México con 15 ballenas jorobadas rodeándome. Animales de ese tamaño emitiendo sonidos a tu alrededor, cantos, la típica melodía que tenemos en mente… te hace pequeño”.

Fernández Caballero también advierte de la suciedad en el fondo del mar: “Sí, está sucio, hay miles de problemas relacionados con los mares y muchos no se ven pero están ahí. Solo nos damos cuenta cuando son situaciones límite como está pasando en el Mar Menor con toneladas de peces muertos en las costas y playas intransitables. Eso que ocurre allí puede pasar en el Mediterráneo. Debemos estar atentos porque a nivel personal lo veo siempre”. “Creo que no es desesperanzador, con pequeños gestos podemos ayudar y, al final, siempre se puede hacer algo”, afirma.

Volviendo a su labor, Rafael ha llegado a descender un poco más allá de los límites del buceo deportivo: “Unos sesenta y pocos metros, pero hay que tener cuidado a esas profundidades porque el oxígeno se convierte en tóxico por la presión, es el principal límite. Allí aún queda luz y, si no la hay, llevo flashes”.

Además se ha llegado a encontrar con especies muy raros en profundidades, incluso no catalogadas: “He visto pequeñas babosas que no tienen nombre, el mayor porcentaje de especies marinas están por descubrir”.

En todo caso Rafael reconoce que no ha podido ir a todos los mares a los que querría, pero está en ello: “Los más fríos son unos mares que tengo muchas ganas de conocer. En principio, si todo va bien, el año que viene iré a la Antártida, mi próximo gran desafío y espero poder disfrutarlo, será muy distinto”.

Hay un documental submarino que ha recibido muchos premios, entre ellos el Oscar, titulado ‘Lo que el pulpo me enseñó, cuya fotografía ha sido muy aplaudida y del que Rafael solo tiene buenas palabras: “Es muy bonito y emotivo, creo que es un gusto ver cómo un documental muestra cómo un animal tan sencillo como un pulpo puede ser tan especial. Emociona”.

Se puede ver su magnífico trabajo en Instagram en @rafafdezjr.