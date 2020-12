Enrique Ruiz Escudero: “La vacuna requiere una fuerte campaña de información porque es totalmente segura”

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha detallado en Fin de Semana con Cristina que acaban de recibir “hace unos minutos las vacunas y ahora empieza la vacunación”: “Las primeras son tres residencias, con esto empezamos ya el proceso”.

Sobre el procedimiento, Ruiz Escudero ha explicado que es “a través de una convocatoria de Salud Pública. Se ha decidido cuáles son los grupos por los que se empieza, primero en las residencias el personal y el personal socio-sanitario, luego sanitarios y luego demás grupos. A partir de ahí habrá que aumentar la capacidad de vacunación con más puntos estables. Todo está programado pero dependemos mucho de la cantidad de vacunas”. Llegado a este punto concreta que hoy tienen 1.200 “cuando el Ministerio nos dijo 48.000 semanales que irán llegando”, por lo que, “según lleguen, irá aumentado la capacidad de vacunación”.

Sobre si en verano habremos llegado al 70 % de población vacunada y así alcanzar la inmunidad de grupo, el consejero de Sanidad ha reconocido que, “si seguimos a este ritmo, va a ser difícil” dada la cantidad de vacunas de que se dispone, además de la necesidad añadida de requerir dos pinchazos de esta, a diferencia de la de la gripe que solo requiere una.

“A este ritmo de vacunación y con la cantidad de dosis recibidas es complicado llegar al horizonte prometido por el Gobierno” ya que, “por lo que cuenta el Ministerio, son 200.000 vacunas y en Madrid viven 6 millones de personas, a ese ritmo es difícil”, añade.

Sobre esta ‘nueva normalidad’ que suele decir el Gobierno consistente para denominar el uso de mascarilla y distancia, Enrique Ruiz Escudero explica que “va a ser así hasta verano, sin ninguna duda”: “La vacuna es buena noticia, un avance en el camino, pero creo que se ha jugado en exceso con la emoción de la recepción de la vacuna. Tenemos que seguir con todas las medidas de precaución porque es un periodo largo. El virus sigue con nosotros y ahora con la variante británica que no trae buenas noticias, más aún. Ahí tenemos que seguir con mucha cautela, la emoción hay que manejarla con prudencia. El uso que ha hecho el Gobierno de sus medios y su propaganda… no me ha parecido lo más adecuada”. De hecho, ha comentado también la famosa etiqueta del Ejecutivo puesta sobre las cajas de la vacuna: “Es algo con lo que nos hemos enfrentado toda la pandemia, cómo manejaba el Gobierno la información. Sobre todo que decían que, si pasaba algo bueno, era gracias al gobierno, pero si era malo, era culpa de las CCAA, nunca lo hemos entendido, había que haber actuado con más lealtad y coordinación. Mucha más prudencia y elegancia”.

También es verdad que se nota una fuerte resistencia de la población a vacunarse, algo que ha reconocido y sobre lo que ha afirmado que hace falta “una campaña de información”: “Las noticias que llegan sobre el coronavirus llegan a una velocidad tremenda, por eso debemos transmitir la importancia que tiene la vacunación, la seguridad y, sobre todo, una campaña asociada de no relajarnos en las medidas dichas antes. Todo son pasos que vamos dando hacia delante para conseguir parar el virus, todo requiere que los madrileños se sientan seguros sobre la vacuna, que lo es. Requiere información por nuestra parte”.

Por último, sobre la variante del virus que ya ha llegado a Madrid, el consejero de Sanidad ha relatado que han detectado “los primeros cuatro casos y hay otros tres pendientes. Sabemos que tiene una alta contagiosidad, según los epidemiólogos británicos, entre 75 y 80 % más de lo habitual, por eso insistimos en que las medidas de contención son las mismas pero la transmisibilidad es altísima”. En consecuencia debemos estar “muy alertas, reforzar los controles en Barajas en origen a la hora de embarcar y saber cómo llega la pandemia a nuestra región. Insistir en esa PCR que nos permite controlar”. También ha recordado la “buena noticia” de que “el comportamiento en cuanto a la evolución clínica es similar a la que tenemos hasta ahora”.