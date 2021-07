Emilio Morenatti: “La historia no estaba en los hospitales”

Las personas mayores han sido el grupo más afectado por la Covid-19. Han superado las 30.000 muertes desde el inicio de la pandemia en una situación que ha sido como una guerra para toda la sociedad española. En la celebración de la Primera Jornada de los Abuelos y las Personas Mayores Emilio Morenatti, fotoperiodista y jefe de la Agencia de Noticias Norteamericana ‘The Associated Press’ para España y Portugal, habla en ‘Fin de Semana’ con Cristina de las más de doce fotografías que le hicieron ganar el premio Pulitzer 2021 al mejor reportaje fotográfico en solitario con más de una decena de imágenes que retratan el impacto de la pandemia en las personas mayores.

El fotoperiodista continúa en “proceso” y afirma que “ha sido una gran noticia que yo no esperaba ni siquiera en mis sueños” ganar el Pulitzer. Al principio de la pandemia la sociedad española no pensó que en unos meses viviría lo que ocurría en China. Una vez, llega a nuestro país, Emilio Morenatti, comienza a hacer fotografías en primera línea de la crisis sanitaria del coronavirus para informar a la población.

Morenatti con más de 15 o 20 años cubriendo conflictos ha llevado a cabo un protocolo para fotografiar lo que ocurría durante la pandemia en las casas o en residencias de ancianos. “En estos últimos años de alguna forma uno desarrolla una serie de reglas que ponemos en práctica cada vez que nos mandan a un conflicto o cuando uno tiene que lidiar con una situación excepcional”, explica el fotoperiodista.

“La pandemia de alguna manera estalló en Italia, pero nosotros tomamos el relevo muy rápido. Se produce aquí una gran presión y esa presión a modo de demanda informativa provoca esa necesidad inmediata de salir y contar qué es lo que está pasando, qué ocurría en aquel momento de desbordamiento total por parte de los hospitales, de cementerios, de Morgues, que estaban tan saturados que no nos atendían”, manifiesta el experto.

En el momento de solicitar una petición oficial a través de ‘The Associated Press’ “me la rechazaban o simplemente me la ignoraban” revela Emilio, que ya comenzó a buscar otras alternativas para acceder al foco del problema: “Empecé a tirar un poco de contactos. Puse mensajes hasta en el chat de los nenes del cole. Necesitaba gente que me llevara de la mano a sitios donde realmente estuvieran lidiando con la pandemia”. Sanitarios y enfermeros fueron los que más le respondieron, que para el fotoperiodista “estaban viviendo cosas muy interesantes de la gente aislada que se quedaban en sus casas aterrorizadas, algunas ya con el virus y no había manera de sacarlos porque era gente muy mayor. Aquello fue un descubrimiento”.

Además, para Morenatti “la historia no estaba en los hospitales” porque allí la gente estaba atendida. El fotoperiodista quiso ir más allá y le acompañó la suerte de recibir llamadas de sanitarios. “Me llamaban y me decían que iban a ir a ver a aquella pareja que él está enfermo y ella cuidándolo. Aquellas eran historias dentro de la historia y conocí a gente maravillosa, gente muy asustada, gente mayor que de alguna manera mostraba su vulnerabilidad y su discapacidad estaban de alguna manera presas y víctimas de una situación muy desoladora como aquellos primeros días en los que no sabíamos absolutamente nada”, destaca en ‘Fin de Semana’.





Detrás de la historia que hay detrás de cada una de las fotografías de Morenatti ha conocido a mucha gente “luchadora” que le explicaba que había sobrevivido a la Guerra Civil, posguerra y ahí en cambio “estaban a punto de morir por una pandemia”, expresa el protagonista en ‘Fin de Semana’. Además, para realizar el reportaje que le permitió ganar el premio Pulitzer durante seis meses estuvo alejado de su familia. Por último ha contado que “el miedo siempre está. Ha sido el miedo de contagiar a mis hijos y a mi mujer. El desconocimiento era de tal calibre y además, la protección no existía. No teníamos trajes de protección, ni ninguna protección para luchar contra aquello y nos poníamos bolsas de basura y allá nos metíamos”.