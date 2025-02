Elecciones cruciales en Alemania, con la vista puesta en Rusia: "Un tercio de la población da su voto a partidos que compran la narrativa de Putin"

Este domingo, 23 de febrero, Fin de Semana mira hacia Alemania, el motor económica de Europa, porque celebra elecciones y hay incertidumbre por el rumbo que va a seguir. Las encuestas dan como vencedor a la CDU, a Friedrich Merz, con el 30% de los votos pero necesita a otros partidos para gobernar. Y aquí es donde está la incógnita porque la segunda formación en intención de voto es la AfD (la extrema derecha) con Alice Weidel como líder.

TE PUEDE INTERESAR LÍNEA EDITORIAL La inmigración como excusa para no hablar de los problemas de Alemania

Lejos se quedan el SPD con Olaf Scholz (un 16%); Los Verdes con un 13% y los liberales con un 5%. Rosalía Sánchez, la corresponsal de COPE en Berlín, recordaba que la jornada electoral ha venido precedida de un ataque terrorista y de la entrada "en tromba" de EEUU en la campaña.

Adriaan P. V. Kühn es profesor de Política Internacional en la Universidad Francisco de Vitoria y en Fin de Semana ha recordado que la crisis económica -resultado de la crisis del modelo productivo germano-que arrastra el país desde la pandemia de la COVID 19 ha sido clave en las elecciones: "Estamos en recesión desde hace dos años y desde la crisis del COVID la economía no está creciendo".

La inmigración y la política exterior también se han colado en estos comicios. La ultraderecha germana, indicaba la directora del programa, ha hecho del final de la guerra de Ucrania su propia bandera: "No deberíamos olvidar que hay un millón de ucranianos en Alemania" recordaba el profesor, "pero hablando de Alemania, nuestra historia y la cultura de nuestra memoria... Alemania es un país pacifista y eso se refleja en el estatus de nuestro ejército, que es casi inexistente".

"Si vemos los votos, vemos que tenemos un tercio de la población que da su voto a partidos que compran la narrativa de Putin" afirmaba Kühn. En palabras de la corresponsal, Rosalía Sánchez, "en Alemania hay temor y preocupación hacia Rusia, se considera la posibilidad de que Putin siga con movimientos expansivos. Muchos países están convencidos de que Putin se prepara para atacar un país de la OTAN antes del 2030".

Pero añadía Sánchez un factor: "En la mitad este de Alemania, que durante décadas perteneció a la RDA, hay generaciones que han crecido en una relación mental y política con Rusia distinta: hay varias generaciones de alemanes cuya primera lengua extranjera fue el ruso. Hay una parte de Alemania que ve con estupor que Alemania lleve la contraria a Moscú en la guerra de Ucrania.

En el año en que se cumplen 80 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, "no podemos olvidar que lo liberó el Ejército Rojo. En la memoria alemana, la resistencia comunista juega un factor. Y por estas mismas razones hay muchos anti-rusos, porque la Unión Soviética mantuvo esa dictadura en suelo alemán durante casi 40 años".

Los pronósticos de la corresponsal y del profesor

La opinión de Rosalía Sánchez: "Lo más previsible es que Merz tienda la mano a los socialdemócratas. Van a ser negociaciones largas, puede que lo consigan... o no. Miramos lo que está pasando con la vecina Austria donde, a la tercera ronda de negociaciones, parece que está saliendo una opción de gobierno. Se intentará mantener el cordón sanitario contra Alternativa para Alemania pero, ¿qué pasa si en cinco meses no hay gobierno y la única opción es repetir elecciones o pactar con Alternativa para Alemania? No sé qué ocurriría.

La opinión del profesor Adriaan P.V. Kühn: "Todo depende de si los partidos que están luchando por el umbral del 5% de los votos, lo logran o no. Si esos partidos no se meten y ahora tenemos una nueva ley electoral y el Parlamento está con 630 escaños, esto jugaría en favor si Merz consigue un resultado más allá del 30% entonces tal vez sería suficiente solo con un socio. El riesgo sería otro tripartito, ahora bajo el liderazgo de Merz, es esperable que Alemania vaya a sufrir los mismos problemas que los últimos años".

¡ESCUCHA FIN DE SEMANA!

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también hablaremos de mascotas con nuestro veterinario Rafael Esteban. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.