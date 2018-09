La dura acusación de un Guardia Civil a los Mossos: "Nos insultaban por ser españoles"

Tiempo de lectura: 1



Si algo sorprendió a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en Cataluña el 1-O fue la actuación de los Mossos d'Esquadra. Un comportamiento pasivo, e incluso en muchos casos agresivo, como ha explicado a Cristina López Schlichting en Fin de Semana Jorge Cagigas, uno de los agentes que participaron en el despliegue del año pasado y que durmieron en el barco de Piolín: “En algunos lugares los Mossos no colaboraron nada. Llegaron a enfrentarse con nosotros”.

Los agentes de la Guardia Civil vieron como los Mossos dificultaban sus intentos de impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre: “A veces te decían que querían ver la orden judicial. Otras veces que no podíamos estar allí”. Hay numerosos causas legales abiertas contra agentes de los Mossos d'Esquadra por su desobediencia y su pasividad ante el referéndum ilegal.

Pero lo que más dolió a este agente, que estaba destinado en una zona rural y de amplia mayoría independentista, fue el tipo de ataques que recibió de los Mossos: “Seguían el discurso que llevaban aprendido. No me insultaban como Guardia Civil. Me insultaban como español. Como si fuera alguien que hubiera ido a invadirles”.

Unos insultos que además tenían un cariz supremacista: “Yo puedo estar acostumbrado a que me insulten por mi trabajo. Pero ellos me insultaban por ser español. Intentando hacernos de menos”.

Además, ha respondido a todos aquellos que acusan a las fuerzas de seguridad del Estado de actuar con violencia el 1 de octubre. “Nos gritaban y nos obligaban a usar la fuerza. Creo que los bárbaros son ellos”.