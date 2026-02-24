Gonzalo Miró explota con Oblak tras el gol del Brujas: "Bajo palos es el mejor portero del mundo por los reflejos que tiene, pero no sale nunca"

El partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Brujas ha dejado una de las imágenes de la jornada en el plató de 'Tiempo de Juego'. El gol del empate del equipo belga, que ponía el 1-1 en el marcador, provocó la reacción inmediata de Gonzalo Miró, quien no dudó en señalar a Jan Oblak como uno de los responsables en la jugada. La discusión se produjo durante la retransmisión del programa, que se puede seguir en directo cada fin de semana.

El colaborador fue contundente en su análisis, aunque concedió parte de la grandeza del guardameta esloveno. "A lo mejor es bajo palos el mejor portero del mundo por los reflejos que tiene, pero no sale nunca", sentenció Miró. Para él, este no es un error puntual, sino un patrón de comportamiento que perjudica al equipo: "El hecho de no salir nunca, hace que haya jugadas que, pudiendo hacer más, consiga que el delantero rival remate casi bajo palos".

AFP7 vía Europa Press Jan Oblak del Atlético de Madrid saluda a los aficionados durante el partido de vuelta de los play-offs de la UEFA Champions League 2025/26 entre el Atlético de Madrid y el Club Brugge KV en el Riyadh Air Metropolitano.

La defensa de Oblak

La opinión de Miró encontró una rápida respuesta en Petón, quien salió en defensa del portero rojiblanco. "El que menos falla en esa jugada es Oblak, el que menos", afirmó, calificando al esloveno como una "víctima en esa jugada". Según su criterio, los errores vinieron de la zaga: "La prolongación, ya el que no defiende la prolongación ya se equivoca, pero con una prolongación, el portero está vendido, el que sea". Señaló directamente a Pubill y a Cardoso como los jugadores que yerran en la acción defensiva.

El debate sobre el gol encajado se enmarca en una estadística preocupante para el conjunto madrileño. Tal y como recordó Pedro Martín durante la retransmisión, el Atlético de Madrid ha recibido goles en todos los partidos de Champions que ha disputado esta temporada. La situación en el campo llevó a Simeone a mover ficha y poner a calentar a Nahuel Molina para buscar más control e intensidad en el centro del campo con el desplazamiento de Marcos Llorente.

Una primera parte de alta tensión

El partido, un encuentro de máxima tensión que se pudo seguir en directo, comenzó con un Atlético que se adelantó en el minuto 24. Un saque en largo de Jan Oblak fue aprovechado por Alexander Sorloth, que usó su cuerpo para proteger el balón y definir con un disparo cruzado. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que en el minuto 36 el Brujas igualó el marcador. Un centro cerrado fue prolongado por Mechele y Ordóñez, libre de marca, remató de cabeza para poner el empate.

EFE El defensa ecuatoriano del Brujas, Joel Ordóñez, marca el primer gol de su equipo durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Brujas

A pesar de las críticas en el gol, Oblak también tuvo una intervención decisiva en el minuto 39. El esloveno sacó una mano prodigiosa ante un cabezazo a bocajarro de Vetlesen, evitando el segundo tanto del equipo belga. La primera mitad también estuvo marcada por la intensidad, con una tarjeta amarilla para Ordóñez y un posible penalti sobre Giuliano que el árbitro, Clément Turpin, desestimó tras la revisión.

Sorloth, protagonista en ataque

El delantero noruego, que fue protagonista destacado con su gol, volvió a generar peligro con una gran jugada individual en la que se fue de su marcador y finalizó con un disparo que se marchó alto. La primera parte concluyó con empate a uno, pero con la sensación de que el equipo belga podía crear mucho peligro al espacio, dejando un margen de mejora para los de Simeone de cara a la segunda mitad.