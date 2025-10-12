Cristina López Schlichting, desde Cibeles, habla con asistentes al desfile del 12 de octubre: "España es un crisol de culturas"

El programa 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting, ha pulsado el ambiente en el centro de Madrid, donde muchos ciudadanos se han congregado desde las siete de la mañana para presenciar el desfile militar del 12 de octubre. La celebración de la Fiesta Nacional coincide con el día de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil y de Zaragoza, creando un ambiente de doble festejo.

Jóvenes y veteranos, unidos por la bandera

Entre los más madrugadores se encontraba un grupo de jóvenes de 16 y 18 años. Acudieron, según expresaron, para "ver a todos los españoles reunidos, para ver los militares pasar", y mostraron especial interés por los legionarios y su mascota, la cabra Baraca. A pesar de que en su instituto dicen que "es una tontería venir aquí", uno de ellos lo dejó claro: "Yo apoyo siempre a España".

Asistentes al desfile del 12 de octubre

La celebración también ha contado con una notable presencia de ciudadanos hispanoamericanos que han compartido su entusiasmo. Argelis, una dentista colombiana que reside en España desde hace ocho años, ha afirmado que la fiesta es "hermosa" y que acude cada año. "España es un crisol de culturas, definitivamente", sentenció una de las asistentes, resumiendo el sentir de muchos.

La ilusión ha sido protagonista entre los más pequeños. Daniel, de 8 años, y Manuel, de 12, han acudido por primera vez atraídos por los tanques y los aviones. En sus colegios les han explicado que la fiesta celebra la llegada de Colón a América, un hecho que ellos también conmemoran con curiosidad.

Novedades y presencias institucionales

El desfile de este año ha generado gran expectación por el debut de la formación Mirlo, el grupo de aviones que sustituye a la histórica Patrulla Águila. La tribuna real ha contado con la presencia de los Reyes y la Princesa de Asturias, quien ha vestido el uniforme de gala del Ejército del Aire. Junto a ellos han estado los miembros del Gobierno, encabezados por Pedro Sánchez, y la mayoría de los presidentes autonómicos.

El significado de la Hispanidad

La Fiesta Nacional conmemora un evento que cambió la historia de la humanidad, uniendo a decenas de naciones en una herencia común. Hoy, el español es hablado por 600 millones de personas, lo que representa un 7,5 % de la población mundial y una verdadera potencia cultural y política.

El relato histórico recuerda el intercambio que siguió al viaje de Colón, comparable al viaje a la Luna. Los españoles llevaron a América caballos, trigo y vino, y trajeron productos como el tomate, el maíz o el chocolate. Más allá del comercio, se produjo un profundo mestizaje, la compilación de lenguas indígenas y el nacimiento del derecho internacional.