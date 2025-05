"Estoy convencido de que Red Eléctrica sabe qué falló en el apagón del 28 de abril"

Publicado el 31 may 2025, 12:03

Ha pasado un mes desde que la luz de gran parte de la Península Ibérica desapareciera durante varias horas. Y un mes después... sigue habiendo muchas incógnitas sobre los motivos que hay tras el apagón más importante de los últimos tiempos. Francisco Ruiz Jiménez es experto en energía, ex consejero y ex director adjunto al consejero delegado de Red Eléctrico y ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana.

Fueron doce horas sin luz, aunque en algunas zonas del país fueron más: "Me asombra que 30 días después del apagón no sepamos la causa... (...) el análisis sistémico de qué falló estoy convencido de que Red Eléctrica lo sabe. Conozco la casa, tiene unos profesionales magníficos y estoy convencido de que tienen una idea más allá de que tengan identificada la perturbación original o no".

En opinión de Ruiz Jiménez, lo más oportuno sería ir dando la información a medida que esta se vaya contrastando: "Es lo que yo hubiera hecho si hubiera sido mi responsabilidad. También se puede esperar a la investigación final, a las conclusiones que llevará a cabo la Asociación de Operadores del Sistema Europeo (...) lo que me parece inadecuado es todo el ruido que se está armando: como portavoces de Red Eléctrica o la ministra que hacen mención a distintos eventos sin concluir bien la implicación que tienen... se va disparando a muchos sitios y eso genera confusión a la sociedad, incluso a la gente con conocimiento de la materia".

Ante el debate social que se ha generado en torno a las energía renovables o no, el experto incidía en que "no se trata de renovables o no. Se trata de tecnologías síncronas o asíncronas (fotovoltaica o eólica)... estas últimas son más difíciles de gestionar. Son inestables y su incorporación masiva requiere inversiones adicionales. Ahí es donde está el problema".

"Es verdad que llevábamos bastante días con unos programas que tenían una penetración de energías asíncronas muy muy muy elevadas y se estaba incrementando la inestabilidad de esos programas (...) se estaba produciendo más energía asíncrona de la que se demandaba a nivel nacional".

Preguntado sobre quién debería responder por el apagón, Ruiz Jiménez señalaba que eso depende los tribunales: "Hay unas responsabilidades jurídicas y económicas que tendrán que dirimir los tribunales. Atendiendo a la responsabilidad eléctrica, considerando los pocos datos oficiales que ha publicado el Entsoe, el evento fue como mucho de 2,2 gigavatios, algo perfectamente asumible por el sistema. Hay que preguntarse... ¿por qué no fue capaz de hacerlo?".

