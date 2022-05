“Conozco a mis buitres perfectamente: todos iguales y, a la vez, distintos; además les he puesto nombre”

Que si son aves violentas, que si pueden matar a un animal en movimiento, que si son asociales… muchos tópicos, mucha leyenda negra y, al final, basta estudiarlos para darse cuenta de que esas historias son falsas. Es lo que asegura Manuel Aguilera, experto en buitres y presidente de Fondo Amigos del Buitre, en Fin de Semana con Cristina: “Los vi por primera vez con nueve años, fui con mi abuelo a ver un animal muerto, me dijo que había ‘pajarillos pequeños’, pero yo los vi enormes y desde entonces absoluta fascinación. Desde hace años voy todos los días después de comer, mi tiempo libre es ese. Cuando acabo de comer, cojo el coche, voy al matadero con mis restos cárnicos y les doy de comer, de lunes a viernes, todas las semanas sin excepción. Para ello llegué a un acuerdo con el matadero de Monzón y me enteré de que quemaban los restos, me pareció exagerado y destructivo y contaminaban la atmósfera. Ahora llevamos cada día 1000 kilos de desperdicios, incluso hay una webcam para poder verlo en directo”.

Manuel detalla que lo que más le sorprende es lo sociales que son dichas aves: “De hecho dependen de nosotros para comer. Tanto que, al principio, cuando había animales grandes en el monte, esperaban a que murieran para comérselos, pero como ahora no hay por nosotros, nos esperan para que las alimentemos, así que dependen de nosotros. No pueden matar una vaca o un cordero, caminan sobre dos patitas”.

Aguilera también recuerda la historia del buitre Leonardo: “En 1983 nos llamó un pastor a un amigo y a mí, tenía un buitre jovencito que no volaba. Un día unos desconocidos lo mataron a tiros, cuando les encontramos y les preguntamos por qué lo habían hecho nos dijeron ‘porque sí’, sin más”.