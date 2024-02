"El complicado sentirte español cuando te señalan con el dedo y te dicen que te vayas a tu país"

Si hablamos derap en España, el nombre de El Chojin es un imprescindible. Lleva 25 años sobre los escenarios, pero muchos le pusieron voz y rostro cuando la reina Letizia, en un acto celebrado en octubre de 2023 con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, se animó a rapear unos versos del tema 'No es egoísmo', del último disco del madrileño. Hijo de extremeña y de ecuatoguineano, Domingo Antonio Edjang Moreno -El Chojin- nació y creció en la ciudad madrileña de Torrejón de Ardoz, donde sigue residiendo: "La reina declamó perfectamente, controla el micrófono de maravilla. Para mí fue una sorpresa, no lo podía esperar. Me parece bonito porque sirve para que gente que a lo mejor no tiene un buen concepto de nuestra música, quiera escucharnos".

Con un buen número de discos a sus espaldas, El Chojin se prepara para celebrar con el público su cuarto de siglo sobre los escenarios. Lo hace con su último trabajo, 'Con todo', un álbum en el que colabora con artistas como Nach, El Niño de Elche, Rozalén o Andrés Suarez.

En Fin de Semana con Cristina, El Chojin ha recordado cómo fue su infancia como mestizo: "He sentido dolor. Y el dolor no solo lo he sentido, o lo siento, sino que se agrava cuando te das cuenta de que, a pesar de llevar 25 años desde mi primer disco, se te sigue poniendo en duda, se te sigue preguntando constantemente... porque hay una idea según la cual el español no puede ser racista. Y es muy triste. Porque negar el problema implica que no se intenta poner solución a ese problema. Es complicado sentirse español cuando constantemente te señalan con el dedo y te dicen que no lo eres o te quieren mandar a tu país". Y recordaba: "La primera vez que me paró la policía tenía 13 años recién cumplidos. Me había 'escapado' para ir a Madrid (vivo en Torrejón). Cuando bajamos el autobús en Avenida de América, un policía secreta vino a mí (todos mis amigos eran blancos) y me enseñó la placa y pidió la documentación. Y esto duele. Porque lo ves, lo sientes y al mismo tiempo te encuentras con que la gente que entiendes que es la tuya lo cuestiona".

