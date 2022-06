Carolina de Toro: “La miastenia gravis me llevó a pesar 45 kilos con 30 años por olvidar cómo se traga”

En 2019 Carolina de Toro, periodista y compañera de MegaStarFM, tosía pero no le dio mayor importancia, total, ¿quién no tose? Pero entonces, tras varios meses, pasó a ser falta de aire, parecía asma y luego llegó a no poder tragar. Y llegamos a 2020, que va con su madre al hospital: “Ahora estoy muy bien pisando fuerte, pero llegué al hospital sin apenas tragar, olvidé cómo tragar, comer y beber. Me costaba dos horas comerme un puré. Llegué a Urgencias de San Chinarro y entonces a los médicos les cuesta encontrarme la vía, tenía que ser una vía de niño, para que os hagáis una idea, pesaba 45 o 47 kilos. Al final una doctora sospechó que había un problema neurológico y era una enfermedad autoinmune llamada 'miastenia gravis'. Al principio no la encontraban pero tras varios análisis sí di positivo”.

Carolina estuvo dos meses ingresada y así son sus recuerdos: “Por fortuna no nos contagiamos de covid pero ya era no salir de la habitación, todo bien cerrado. En el fondo agradecí que el mundo se parase ya que no tenía prisa por recuperarme. Yo en el hospital estaba bien porque sabía que de ahí iba para arriba, quería operarme lo antes posible para ir a la mejora”.

Entonces surge su primera novela, 'Te quiero, pero ahora no', que “no tiene nada que ver con la covid ni el encierro, solo con mi aprendizaje en este tiempo. Era una persona de blanco o negro, pero descubrí que hay grises y que para ganar hay que arriesgar. No sabía si el libro iba a ser publicado, el no ya lo tenía y eso he aprendido, que hay que lanzarse”.

Pero claro, libros de amores adolescentes hay miles, millones, ¿qué le hace especial a este? De Toro se lo cuestionó, por supuesto: “Me dije 'hay muchos libros de amor de jóvenes', así que debo reconocer que solo sé que lo he escrito con emoción y sentimiento, es todo lo que hay de mí”. En él la música tiene una fuerte presencia porque es “muy importante” para ella :”Las canciones nos evocan algo y mi paso por el hospital tiene una banda sonora. Cada momento tiene su canción y ahí está en el argumento”.

“Siempre había querido escribir un libro pero no me daba tiempo a salir nunca”, explica Carolina, que recuerda que, “cuando me operan, llego a mi casa tras el alta e intentaba hacer el mismo ritmo de vida de antes, intentaba ponerme de pie y como Bambi, me mareaba y cansaba. Mi día lo pasaba en la cama viendo series y oyendo música, ahí me llegó la inspiración. Al final tenía el tiempo que no tenía otras veces para hacer las cosas como yo quería”. Para terminar, no oculta que le “encantaría” seguir escribiendo y formándose pero es consciente de que “muy poca gente puede vivir de escribir” y anima a los jóvenes a leerlo: “Es para quien quiera y le guste. No es tan adolescente como parece. Una persona de 25 o 30 se lo puede leer perfectamente”.