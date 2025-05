Carmen Lomana no se corta y habla claro sobre la polémica de Melody con Broncano tras Eurovisión: "Hay mucha gente..."

Publicado el 31 may 2025, 12:49 - Actualizado 31 may 2025, 12:55

Carmen Lomana, en su 'hora Lomana' de 'Fin de Semana', ha opinado abiertamente sobre la polémica generada en torno a Melody tras su paso por Eurovisión.

En concreto, Lomana ha lamentado la actitud de la artista después de batacazo en el festival, y considera que su reacción posterior le ha pasado más factura que el propio resultado obtenido.

"Al no tener una buena puntuación, creo que es lo mejor que le ha podido pasar, porque si no, no se estaría hablando tanto de ella", ha asegurado con contundencia Lomana.

Ha añadido, de hecho, que le fastidió un poco "cuando salió tan arrogante y tan soberbia. No hay nada mejor en la vida que ser humilde".

Cabe recordar que Melody ofreció una rueda de prensa días después del certamen, en la que habló de supuestas modificaciones constantes en la coreografía. Carmen Lomana ha reivindicado que, realmente, no se cambió "tanto como dice" y que "esos ajustes son habituales en producciones de este nivel".

La socialité ha indicado, en clara referencia a Melody, que "no puedes pensar que sabes más que todos los coreógrafos y realizadores. Ni puedes echarte en contra de un canal como Televisión Española, porque te pueden vetar y eso sí es grave para una carrera".

Sobre la decisión de la artista de desaparecer temporalmente de los medios tras su actuación, Lomana no se ha cortado; considerando que "un profesional no debe hacerlo. Entiendo que quisiera refugiarse en su familia, pero dar una estampida y decir que no quiere salir más hasta que le apetezca no es propio de alguien que quiere mantenerse en la industria".

La colaboradora también ha lamentado que la artista no acudiera a 'La Revuelta', presentado por David Broncano, indicando que le habría dado visibilidad para su carrera artística.

"Le habría venido muy bien, porque hay mucha gente que no la sigue habitualmente", dijo. Y es que recordamos que la propia Melody criticó la actitud del humorista y presentador con ella.

Broncano bromeaba con el estado de ánimo de Melody tras el mal resultado en Eurovisión, asegurando que estaba "en casa con las persianas bajadas". La artista le respondió con contundencia, asegurando lo siguiente:

"Ha habido algún programa de televisión en el que se han reído de que yo me haya ido a mi casa porque necesitase tiempo, y no me parece, no me gusta la doble moral de que se hable de salud mental y se haga risa y burla de mí diciendo que a lo mejor esté en mi casa bajando las persianas, me gusta el cachondeo, pero la salud mental no es algo para hacer humor", reclamó en la rueda de prensa que concedía para aclarar muchas cuestiones.

"No hay que burlarse del puesto y del número porque no me mete en las audiencias de cada uno", concluye la artista sevillana antes de bromear diciendo "se tenía que decir y se dijo".

Si quieres descubrir más detalles de la reflexión que hace Carmen Lomana sobre el paso de Melody por Eurovisión y toda la polémica generada; escucha el audio adjunto.