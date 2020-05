Carmen Candela: “El virus está generando microtrombos por todo el cuerpo”

Parecía una gripe, un catarro, y es mucho más complicado que esto. Es un virus que no conocíamos que ha sacado sus dientes y genera problemas muy graves, secuelas importantes incluso meses después. Por eso hemos hablado con Carmen Candela, nuestra médica endocrinóloga, quien nos ha explicado que “esto al principio no era nada, luego resultaba extraño que una neumonía produjera tanta muerte. Luego se ha visto que el virus no afecta a los pulmones de una forma normal sino a todo el organismo. Es una tormenta inflamatoria exagerada y afecta a todos los vasos del cuerpo”. “Se producen trombos no solo en el pulmón sino en todos los órganos del cuerpo”, ha añadido.

Candela también nos ha puntualizado que “el virus es rarísimo, novedoso y se comporta de una manera bestial y salvaje”, y explica que “se ha comportado de una forma parecida a una enfermedad que conocíamos que es la coagulación intravascular diseminada”: “Por todo el organismo hay microtrombos, y todo esto, a día de hoy, tenemos mucha más ventaja que al principio de la epidemia porque ahora tenemos más medios terapéuticos, pero claro, entre lo raro que es el virus y este Gobierno que tenemos que, sin buscar polemizar, nos hacen un lío y nos dicen ‘ahora mascarilla sí, ahora no, ahora guantes sí, ahora no… se nos han juntado dos factores: el bicho raro y el Gobierno que es un despropósito pues lo tenemos crudo”.

Sobre los fallos neurológicos, la doctora ha explicado que “los casos que conozco son lesiones chiquititas en la mayoría de los casos, y con una buena rehabilitación y fisioterapia se supera, pero no olvidemos que afecta a todo el organismo”.

“También me molesta mucho”, ha concluido ella, “que digan que somos irresponsables y anormales, aunque los hay también, pero están en todas partes”.