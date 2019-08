Así es FIND ME, la app antiagresiones que puede salvar vidas

FIND ME es una aplicación móvil diseñada para salvar cientos de situaciones complicadas en que podamos vernos e, incluso, salvar vidas. Cristina Ruiz, diseñadora gráfica y una de las ideadoras de la app, renoce que antes del crimen de Laura Luelmo tenían esta idea en la cabeza. "A ella la conocimos por terceras personas y su asesinato nos dejó impactados. Así que nos pusimos en marcha, porque en el fondo pensábamos que si Laura hubiera tenido este dispositivo, podría haber salvado la vida", ha contado Cristina en el programa "Fin de Semana" de COPE.

FIND ME ya está disponible en Android y se está desarrollando para iOS. Además, han creado un botón que, al pulsar, se pone en marcha la app y manda a cinco de nuestros contactos - los que nosotros hayamos configurado - el aviso de que algo me pasa y el lugar en el que me encuentro. De esta manera, pueden seguir los pasos que dé. "Es algo muy invisible para el agresor. Y no necesito usar mi móvil para lanzar la alerta. Nos basta con tocar el botón", ha contado Cristina.