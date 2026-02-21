Manolo Lama, sobre el penalti a favor de Osasuna contra el Real Madrid: "Este es el fútbol moderno; hemos pasado en la misma jugada de no ser penalti y amarilla para Budimir, a ser penalti y amarilla para Courtois"

El Real Madrid visitaba Pamplona para enfrentarse a Osasuna con el objetivo de ganar y mantener el liderato, tras recuperarlo después de la derrota del pasado lunes del FC Barcelona frente a Osasuna.

Y para ello, Álvaro Arbeloa repitió la fórmula de los cuatro centrocampistas, que dota al conjunto blanco de una gran solidez, y con la que tumbó al Benfica en la ida del play-in de la Champions League.

POLÉMICO PENALTI CONTRA EL real madrid

El conjunto madridista saltó al terreno de juego a dominar a los rojillos. Sin embargo, los de Lisci fueron los que llevaron la iniciativa en ataque con las primeras ocasiones de gol. Las más claras fueron dos remates de Budimir. En el primero, Courtois tuvo que emplearse a fondo para evitar el tanto y, en el segundo, el delantero croata se topó con la madera.

EFE Budimir se lamenta tras uno de sus remates durante el Osasuna - Real Madrid.

Superada la media hora de partido, Budimir se plantó solo en el mano a mano con Courtois y, al sentir el contacto del portero, se fue al suelo. En primera instancia, Quintero González amonestó con una amarilla al jugador de Osasuna por simular.

Pero, tras revisar la jugada en el monitor del VAR, cambió su decisión al ver el pisotón del guardameta madridista y señaló los once metros, desde donde el propio Budimir anotó el 1-0.

manolo lama y el fútbol moderno

Manolo Lama, mientras el árbitro revisaba la jugada, preguntaba a Pedro Martín si la amarilla a Budimir sería anulada en caso de que el penalti se señalara, el experto arbitral de Tiempo de Juego respondió de manera afirmativa y, segundos después, Quintero González pitó la pena máxima y retiró la cartulina amarrilla al delantero de Osasuna.

Qunintero González revisa el penalti de Courtois sobre Budimir

El narrador siguió analizando la jugada y dijo: "Si es pisotín, entonces Courtois está perdido. Yo pensaba que no había nada, pero el pisotón existe...".

Poli Rincón y Alfredo Relaño, por su parte, comentaban: "Este es el fútbol de hoy en día".

Una opinión con la que Manolo Lama se mostró de acuerdo e insistía. "Este es el fútbol moderno. Hemos pasado en una misma jugada de no ser penalti y amarilla para Budimir a ser penalti y amarilla para Courtois", explicó el narrador.