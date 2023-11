En la Antigua Roma, Jenni Hermoso podría haber actuado como fiscal contra Luis Rubiales

Ya está por aquí Paco Álvarez, el romano de Fin de Semana, que siempre dice que seguimos siendo romanos y que no hemos cambiado nada en dos mil años. Hoy, nos quiere hablar de las abogadas, de las mujeres letradas de la antigua Roma. Paco Álvarez es el autor del best seller romano Crónica Rosa Rosae: "Desde al menos el 509 a.C. hasta tiempos de Cayo Julio César, las mujeres podían presentar su caso ante cualquier juzgado e incluso hay quien dice que podían actuar en nombre de terceros, presentando como fiscales acusaciones en nombre de otros o defendiendo a algún acusado".

Explicaba el colaborador de COPE que, en la Antigua Roma, no existía la figura del fiscal. Cualquiera que quisiera litigar contra alguien se presentaba en el juzgado y exponía su caso. Si el juez lo admitía, se procedía a incoar el juicio. El acusado entonces, contrataba a su defensor y quien le había demandado actuaba como fiscal: "Las mujeres romanas podían acusar a quien las hubiera ofendido y actuar como fiscales contra ellos". Y ejemplificaba: Como si Jenny fuera fiscal contra Rubiales".

Ni hombres ni mujeres estudiaban leyes en esos años: "Las leyes estaban colgadas en paneles de bronce en la plaza, para que todos pudieran conocerlas. De todas formas, nada impedía a una mujer asesorarse o contar con amigos y familiares como “ayudantes de fiscal”, o si tenía que defenderse en un juicio, defenderse a sí misma, con ayuda o sin ella". Y según dejó escrito el autor romano Valerio Máximo, fueron muchos los que contrataron los servicios de una mujer como 'advocati'.

No faltaron las voces que consideraban que las mujeres eran siempre causa de conflicto. El poeta romano Juvenal dejó por escrito en el siglo I: “Nunca ha habido un pleito que no haya sido comenzado por una mujer. Si acusada no es, es que ella acusa/ Ella forma el jurado, ella es la prueba Y si la dejaran instruir, al mismísimo Celso el afamado abogado/ Le enseñaría cómo hacer un alegato y exponer su caso".

Es interesante conocer que hasta el siglo XIX no se supo de más mujeres abogadas, recordaba el historiador: "Después de Roma habría que esperar hasta que la rumana Sarmiza Bilcescu se doctoró en París en 1890. En España la primera abogada fue Ascensión Chirivella, en 1922, el mismo año que en el Reino Unido y en Alemania".

