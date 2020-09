Dr. Ángel Cequier: “Por miedo muchos pacientes no fueron al centro de salud por infarto y fue un error”

Durante el confinamiento ha habido un mayor número de muertes por infarto, un hecho que Cristina ha analizado en Fin de Semana. Para ello ha hablado con el Dr. Ángel Cequier, pte. de la Sociedad Española de Cardiología, quien ha explicado que “la gente en el confinamiento o no acudían al médico o acudían más tarde. Cuanto más se tarda en tratarlo, aumenta el riesgo de morir por él". Por este motivo, detalla, "la mortalidad pasó de un 5 % al 8 %. En 2020 en el mes de estudio se atendieron más de 1.150 pacientes, así fueron 80 pacientes más fallecidos que no debieron fallecer. El retraso fue, principalmente, por este retraso de los pacientes para contactar con el centro de atención. Una vez contactado, el funcionamiento era normal".

A la pregunta de una relación entre covid19 y dolencias del corazón, Cequier ha sido claro: "No hay relación, no hay efecto directo y los que lo han tenido han sido muy pocos". Preguntado por la relación con el deporte, también lo ha dejado claro: "Hay un estudio con muy pocos pacientes sobre la relación entre deporte y coronavirus, debemos tener prudencia. El esfuerzo intenso se debe evitar a menos que seas profesional".

"No sabemos bien cuál es la evolución de la aceptación del coronavirus sobre el corazón. Puede inflamarlo pero lo hace poco, no sabemos el comportamiento a medio o largo plazo", detalla el doctor, que enumera los síntomas de un infarto: “Dolor intenso en el esternón, constante, no se modifica con los movimientos respiratorios, más de 10-15 minutos, acompañado de sudoración. Hay que llamar al 112. El dolor abdominal ocurre en un porcentaje muy bajo y el ahogo no es frecuente".